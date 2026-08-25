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Kada su joj prijateljice poslale profil žene sa kojom je njen bivši suprug bio u vezi, Viktorija nije otkrila samo prevaru koja je godinama trajala iza njenih leđa. Pred njom su se nizale fotografije koje su joj bile neobično poznate – iste poze, slične boje odeće, modni detalji, manikir, pa čak i mesta na kojima je prethodno bila ona.

Moskovljanka tvrdi da je žena sa kojom je njen suprug imao vezu punih pet godina pratila njen život na društvenim mrežama i postepeno preuzimala detalje njenog izgleda i stila. Viktorija je svoju priču nedavno objavila na internetu, a fotografije koje je postavila brzo su privukle pažnju ruskih medija i korisnika društvenih mreža.

Foto: Printscreen/Instagram

Iza svega je bio brak dug 24 godine i ćerka koju su dobili zajedno.

Do njenog profila stigla preko supruga

Prema Viktorijinoj priči, sve je počelo šest godina ranije preko aplikacije u kojoj korisnici mogu da otvaraju sobe za razgovor. Ona je tamo pozvala svog supruga, a žena sa kojom će on kasnije započeti vezu preko tog kontakta je, kako tvrdi, pronašla i Viktorijine profile na društvenim mrežama.

Tada je počelo ono što je Viktorija tek mnogo kasnije povezala u celinu.

Foto: Printscreen/Instagram

Na profilu druge žene pojavljivale su se fotografije u pozama sličnim njenim, odeća u istim bojama, nalik detalji i manikir. Viktorija je nakon otkrića objavila njihove fotografije jednu uz drugu, uverena da sličnosti nisu slučajne.

– Da li vidite dve različite osobe? Moj muž ne vidi. Ona nije htela mog muža, htela je da bude ja, i to je odvratno – napisala je Viktorija.

Takva namera druge žene, naravno, ostaje Viktorijino tumačenje. Ono što se iz njene priče može pratiti jesu obrasci koje je uočila tek kada je dobila pristup njenom profilu.

Kod kuće je tvrdio da druga žena ne postoji

Za to vreme, prema Viktorijinim rečima, njen suprug nije menjao porodičnu rutinu na način koji bi joj odmah probudio sumnju.

Foto: Printscreen/Instagram

Noći je provodio kod kuće, praznike sa porodicom, a supruzi je govorio da nema drugu ženu.

Istovremeno je ljubavnicu, tvrdi Viktorija, vodio u restorane u koje je išao sa njom, poklanjao joj isto cveće i pripremao iste poslastice. Ruski mediji preneli su i da ju je vodio na putovanja na mesta koja su već bila deo njegovog života sa suprugom.

Upravo su putovanja kasnije ostavila neke od najočiglednijih tragova.

Iz Turske joj slao fotografije, a iste kadrove objavljivala druga žena

Viktorija navodi da je 7. septembra 2024. suprug bio u Turskoj na koncertu Dejvida Gete. Njoj je govorio da je otišao sam i slao joj fotografije sa putovanja.

U isto vreme, na profilu njegove ljubavnice pojavljivale su se objave sa istog mesta.

Slična situacija, prema Viktorijinim tvrdnjama, ponovila se i na Tajlandu. Suprug je u porodični čet slao fotografije pejzaža, dok su se kod druge žene pojavljivali gotovo isti prizori.

Tek kada je mnogo kasnije videla njen profil, detalji koji su nekada delovali nepovezano počeli su da dobijaju drugačiji smisao.

Istinu je saznala tek nakon razvoda

Foto: Printscreen/Instagram

Viktorija i njen suprug u međuvremenu su se razveli. Međutim, puni obim njegove paralelne veze, kako tvrdi, nije znala sve dok joj prijateljice nisu poslale link do profila žene sa kojom je bio.

Tada je počela da pregleda fotografije nastale tokom prethodnih godina i poredi ih sa sopstvenim. Brak je do tada već bio završen, ali je tek naknadno saznala koliko dugo su se dva života odvijala jedan pored drugog.

U javnoj ispovesti nije pokušala da ublaži ono što je otkrila. Najviše ju je, osim suprugovih višegodišnjih laži, potreslo to što je u fotografijama druge žene prepoznavala detalje sopstvenog izgleda i života.

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