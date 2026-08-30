Slušaj vest

Dobro pripremljeno slatko od smokava ima gust, sjajan sirup koji se razvlači poput meda, dok smokve ostaju cele i čvrste, pa pod zubima lagano pucaju.

Tajna nije u komplikovanom receptu, već u nekoliko važnih detalja. Smokve ne treba da budu prezrele i mekane, već zrele, ali dovoljno čvrste da mogu da izdrže kuvanje. Takođe, ne treba ih dugo mešati tokom pripreme, jer se lako raspadnu.

Sastojci

1 kg čvrstih, zrelih smokava

1 kg šećera

200 ml vode

1 limun

1 kesica vanilin šećera

šaka oraha, po želji

Smokve Foto: Shutterstock

Priprema

Smokve najpre pažljivo operite i odstranite peteljke. Ako su krupnije, možete ih na nekoliko mesta blago izbockati čačkalicom. To će pomoći da tokom kuvanja upiju sirup, a da pritom ostanu cele.

U šerpu stavite šećer i vodu, pa kuvajte na srednjoj temperaturi dok se šećer potpuno ne otopi i ne dobijete bistar sirup. Nemojte žuriti sa dodavanjem smokava, sirup treba da počne lagano da se zgušnjava. Kada je sirup spreman, pažljivo ubacite smokve. Kuvajte ih na tihoj vatri, bez agresivnog mešanja. Najbolje je samo povremeno protresti šerpu kako se voće ne bi raspalo. Tokom kuvanja uklanjajte penu koja se pojavljuje na površini. Pred kraj dodajte vanilin šećer i limun isečen na kolutove ili nekoliko kašika limunovog soka. Limun će dati slatkom prijatnu svežinu i pomoći da sirup ne bude previše sladak. Ako volite, u slatko možete dodati i nekoliko celih oraha – odlično se slažu sa smokvama i daju dodatnu aromu i hrskavost. Kuvajte dok sirup ne postane gust i sjajan. Jedan od najlakših načina da proverite da li je gotov jeste da kapnete malo sirupa na hladan tanjirić. Ako se kap ne razliva odmah, već ostaje gusta, slatko je spremno.

Vruće slatko sipajte u čiste i suve teglice, zatvorite i ostavite da se potpuno ohladi. Kada ga otvorite, trebalo bi da vas sačeka upravo ono čemu svi teže, cele smokve koje nisu izgubile oblik i gust, mirisan sirup u koji možete da umočite kašičicu kao u med. Najlepše je kada se služi potpuno ohlađeno, uz čašu hladne vode i domaću kafu. A ako uspete da sačuvate koju teglicu do zime, biće to pravo malo podsećanje na leto.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Namaz od smokve i čokolade