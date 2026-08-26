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Med važi za jednu od najcenjenijih prirodnih namirnica, ali visoka cena i velika potražnja otvorile su vrata i patvorenim proizvodima. Evo šta treba da znate pre nego što sledeći put stavite teglu meda u korpu.

Med se vekovima koristi kao hrana, a u narodnoj medicini pripisuju mu se brojna korisna svojstva. Danas znamo da med, osim šećera, sadrži i različita bioaktivna jedinjenja, uključujući polifenole, kojima se pripisujuantioksidativna svojstva.

Međutim, nije svaki proizvod koji se prodaje kao med nužno ono što očekujete.

Problem patvorenog meda sve je značajniji, posebno kada se u proizvod dodaju jeftiniji šećerni sirupi kako bi se povećala količina, a smanjila cena proizvodnje.

Šta je zapravo patvoreni med?

Patvoren med ne mora da izgleda drugačije od pravog. Upravo je u tome problem.

Najčešći oblik patvorenja jeste dodavanje jeftinih zaslađivača, poput kukuruznog ili šećernog sirupa. Tako se proizvod prodaje kao čist med, iako njegov sastav više ne odgovara onome što potrošač očekuje.

Američka agencija za hranu i lekove patvorenje meda smatra oblikom prevare sa hranom i u svojim kontrolama posebno ispituje prisustvo neprijavljenih zaslađivača.

Kada se med razblaži sirupom, potrošač ne dobija isti proizvod. Umesto prirodnog meda dobija namirnicu sa većim udelom običnih šećera i manjom količinom sastojaka karakterističnih za pravi med.

Med Foto: Shutterstock

Da li je patvoreni med opasan?

Patvoren med ne znači automatski da je otrovan.

Ako mu je dodat običan šećerni sirup, najveći problem je prevara potrošača i drugačija nutritivna vrednost. Međutim, rizik može biti mnogo ozbiljniji ukoliko proizvod sadrži neprijavljene, nedozvoljene ili kontaminirane sastojke.

Zbog toga nije dovoljno samo pogledati boju, pomirisati med ili proceniti koliko je gust.

Može li pravi med da se prepozna kod kuće?

Ovo je deo u koji mnogi veruju, ali nije tako jednostavno.

Često se mogu čuti saveti da pravi med treba da se spusti niz kašiku na određeni način, da ne sme da se rastvara u vodi, da treba da gori ili da se tegla okrene naopako.

Međutim, nijedan od ovih kućnih testova nije pouzdan dokaz da je med pravi.

Prirodni med može biti veoma svetao ili taman, tečan ili gust, a vremenom može i da kristališe. Sve zavisi od biljnog porekla, temperature, sadržaja vode i načina čuvanja.

Zato kristalizacija sama po sebi nije znak da je med pokvaren ili lažan, kao što ni tečna konzistencija nije dokaz da je proizvod originalan.

Pouzdano utvrđivanje patvorenja zahteva laboratorijske analize.

Da li je med zdraviji od običnog šećera?

Med jeste bogat jednostavnim šećerima, zbog čega ni njega ne treba jesti bez ograničenja.

Ipak, za razliku od rafinisanog šećera, med sadrži i različita bioaktivna jedinjenja i druge komponente koje običan šećer nema.

Veliki pregled kliničkih istraživanja, koji je obuhvatio 48 studija i više od 3.600 učesnika, pokazao je da je konzumiranje meda u pojedinim istraživanjima bilo povezano sa povoljnim efektima na određene metaboličke i kardiovaskularne pokazatelje, kao i sa ublažavanjem kašlja.

Ipak, to ne znači da je med lek.

Njegova potencijalna korist najviše dolazi do izražaja kada se koristi kao zamena za druge zaslađivače, a ne kada se samo dodaje ishrani u velikim količinama.

Med Foto: Kurir Televizija

Jedna grupa ne bi trebalo da jede ni pravi med

Bez obzira na to koliko je kvalitetan, med se ne sme davati bebama mlađim od 12 meseci.

Razlog nije količina šećera, već mogućnost prisustva spora bakterije Clostridium botulinum. Kod odojčadi one mogu izazvati infantni botulizam, zbog čega zdravstvene institucije preporučuju da deca mlađa od godinu dana ne konzumiraju med.

Kako da kupite kvalitetniji med?

Kada kupujete med, obratite pažnju na nekoliko stvari:

- proverite deklaraciju i poreklo proizvoda

- birajte registrovane proizvođače i prodavce

- budite oprezni ako je cena neuobičajeno niska

- ne procenjujte kvalitet samo na osnovu boje i gustine

- ne oslanjajte se na kućne testove sa vodom, kašikom ili plamenom

Najvažnije je znati da izgled meda nije dovoljan da se utvrdi njegova autentičnost.

Pravi med može biti deo raznovrsne i uravnotežene ishrane, ali nije čudotvorni lek i zbog visokog sadržaja šećera treba ga konzumirati umereno.

A kada je reč o patvorenom medu, problem nije samo u tome što dobijate manje kvalitetan proizvod, već i u tome što plaćate ono što zapravo niste dobili.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kako prepoznati pravi med: