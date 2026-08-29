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Za blistavo čistu rernu nisu vam potrebne žičane četke, oštre žice niti agresivni deterdženti koji ostavljaju opore, neprijatne mirise. Rešenje za ovaj problem krije se u starom, jednostavnom triku naših baka, a vaš glavni saveznik u borbi protiv prljavštine je - obična vodena para.

Šta vam je sve potrebno za ovaj tretman

Postupak ne može biti jednostavniji. Sve što vam je potrebno jeste jedna vatrostalna posuda i oko 500 do 750 ml vode.

Ukoliko volite prijatne i prirodne mirise, u vodu možete ubaciti i nekoliko kolutova limuna, mada je postupak podjednako delotvoran i bez ovog dodatka.

Korak po korak: Kako para "topi" skorelu masnoću

1. Napunjenu vatrostalnu posudu stavite u rernu.

2. Podesite temperaturu na 120 do 150 stepeni Celzijusa.

3. Ostavite da deluje 30 do 45 minuta.

Čišćenje rerne vodenom parom Foto: Profimedia

Tokom ovog procesa, voda počinje intenzivno da isparava, a topla para ispunjava unutrašnjost rerne, proređuje gustu masnoću i omekšava čak i najtvrdokornije naslage prljavštine.

Ključni korak sledi dok je rerna još mlaka

Treba imati na umu da para nije čarobni štapić koji će sam obrisati rernu, ali hoće odlepiti i razmekšati masnoću. Kada se predviđeno vreme završi, isključite uređaj i sačekajte da se unutrašnjost malo ohladi. Uz pomoć kuhinjskih rukavica pažljivo izvadite vruću posudu napolje.

Glavni deo posla obavlja se dok je unutrašnjost rerne još uvek blago topla i vlažna. Običnom mekom krpom ili sunđerom prebrišite unutrašnje površine - omekšane masne naslage, koje su ranije zahtevale sate mukotrpnog ribanja, sada spadaju bez ikakvog napora.

Savršena alternativa skupoj hemiji

Čišćenje parom je idealno rešenje za sve koji žele da izbegnu jaku hemiju u prostoriji gde se priprema hrana. Ipak, imajte na umu da kod ekstremno zapuštenih rerni jedan ciklus možda neće ukloniti baš sve, pa će postupak morati da se ponovi još jednom ili kombinuje sa namenskim sredstvom. Za redovno održavanje, ovaj trik je neprikosnoven.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Čišćenje rerne pomoću limuna