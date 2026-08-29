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Čak i kada kupatilo čistite redovno i temeljno, kada vremenom može da izgubi prvobitni sjaj i dobije beličaste naslage ili neugledne žute tragove. Najčešći krivac je tvrda voda – minerali koji ostaju na površini nakon što kapljice ispare i vremenom stvaraju sve vidljivije naslage..

Ako naslage primetite na vreme, uklonićete ih mnogo lakše nego tvrdokorni kamenac koji se na površini taložio mesecima. Za klasičnu emajliranu kadu možete isprobati rastvor jednakih količina vode i devetoprocentnog alkoholnog sirćeta. Nanesite ga na mesta prekrivena kamencem i ostavite da deluje pet do deset minuta.

Nakon toga površinu nežno prebrišite mekanim sunđerom i temeljno isperite vodom. Ako tragovi nisu potpuno nestali, bolje je da postupak ponovite nego da posegnete za grubom četkom i snažnim ribanjem koje može da ošteti završni sloj.

Pre nego što rastvor nanesete na celu kadu, obavezno ga isprobajte na malom i manje vidljivom mestu kako biste proverili da li odgovara materijalu i završnoj obradi.

Kada besprekorno čista Foto: Profimedia

Budite posebno pažljivi sa akrilnom kadom

Ako imate akrilnu kadu, nemojte automatski primenjivati isti postupak kao kod emajliranih površina. Pojedine kiseline, abrazivna sredstva i preparati koji se ostave da deluju predugo mogu da oštete akril, naruše njegov sjaj ili ostave trajne tragove.

Pre čišćenja proverite preporuke proizvođača i birajte sredstva namenjena upravo akrilnim površinama. Izbegavajte metalne žice, grube sunđere i abrazivne praškove, jer mogu da naprave sitne ogrebotine u kojima će se kasnije još lakše zadržavati prljavština i naslage.

Proverite odakle dolaze žute i rđave fleke

Ako se oko odvoda ili slavine pojavljuju žućkasti ili rđavi tragovi, uzrok može da bude prisustvo gvožđa u vodi, ali i sitno curenje koje vremenom ostavlja sve vidljivije mrlje. Blaže naslage ponekad se mogu ukloniti kiselim sredstvom, dok kod stare i tvrdokorne rđe sirće neće uvek biti dovoljno.

Ako se ista mrlja uporno vraća, nemojte je samo iznova čistiti. Proverite slavinu, spojeve i cevi kako biste utvrdili postoji li curenje koje je zapravo uzrok problema.

Soda bikarbona nije najbolje rešenje za čišćenje kade Foto: Shutterstock

Ne mešajte sodu i sirće bez potrebe

Kombinacijasode bikarbone i sirćeta često se koristi kao univerzalni trik za čišćenje, a intenzivno penušanje može da ostavi utisak da je posebno efikasna. Međutim, ove dve supstance međusobno reaguju i delimično se neutrališu, pa za uklanjanje kamenca nije uvek najbolji izbor.

Ako želite da uklonite mineralne naslage, koristite odgovarajuće kiselo sredstvo koje je bezbedno za materijal od kojeg je kada napravljena i izbegavajte nepotrebno snažno ribanje.

Nakon čišćenja kadu dobro isperite, a zatim je prebrišite suvom mikrofiber krpom. Tako ćete ukloniti preostale kapljice vode pre nego što se osuše i ostave nove tragove kamenca.

Ne mešajte sirće sa sredstvima na bazi hlora

Sirće nikada nemojte mešati sa varikinom niti sa drugim sredstvima koja sadrže hlor. Njihovim kombinovanjem može da se oslobodi opasan gas, pa sredstva za čišćenje koristite odvojeno i u skladu sa uputstvima proizvođača.

Tokom čišćenja dobro provetrite kupatilo, uključite ventilaciju ako je imate i zaštitite ruke rukavicama.

A da tvrdokorne naslage ne biste morali često da uklanjate, najvažnije je redovno održavanje. Nakon kupanja isperite ostatke sapuna i, kad god možete, površinu prebrišite suvom krpom. Nekoliko minuta jednostavne nege može da spreči nakupljanje kamenca i uštedi vam mnogo vremena i ribanja prilikom sledećeg velikog čišćenja.

(Kurir.rs/Žena)

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