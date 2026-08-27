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Puter od kikirikija mnogima je postao omiljeni dodatak doručku – mažemo ga na tost, kombinujemo sa bananama i ovsenim pahuljicama, a neretko ga jedemo i pravo iz teglice. Bogat je proteinima i nezasićenim mastima, ali je istovremeno i prilično kaloričan, pa je važno obratiti pažnju na količinu.

Dve kašike putera od kikirikija sadrže oko 7 grama proteina i 16 grama masti, pa mogu da doprinesu dužem osećaju sitosti. Upravo zato puter od kikirikija može biti dobar dodatak doručku ili užini, naročito ako vam se ubrzo nakon obroka ponovo javlja želja za grickanjem.

Proteini imaju važnu ulogu u održavanju i oporavku mišića, a puter od kikirikija predstavlja jednostavan način da njihov unos malo povećate. Ipak, ne bi trebalo da bude glavni izvor proteina, već deo raznovrsne i uravnotežene ishrane.

Veliki deo masti u kikirikiju čine nezasićene masti. Kada u ishrani zamene izvore zasićenih masti, mogu biti deo načina ishrane koji doprinosi očuvanju zdravlja srca.

Uz to, kikiriki sadrži i niz korisnih nutrijenata, među kojima su magnezijum i vitamin E, pa iza njegove kremaste teksture i bogatog ukusa stoji i sasvim solidna nutritivna vrednost.

Jabuke i kikiriki puter su idealna užina Foto: Shutterstock

Zdrav jeste, ali sa količinom lako možete da preterate

Iako je nutritivno vredan, to ne znači da puter od kikirikija možemo da jedemo bez ograničenja. Samo dve kašike imaju oko 190 kalorija, a veoma je lako pojesti i dvostruko veću količinu, naročito ako ga uzimate direktno iz tegle. Upravo zato je važno obratiti pažnju na porciju – nekoliko dodatnih kašika svakog dana može neprimetno da poveća ukupan kalorijski unos.

Važno je obratiti pažnju i na deklaraciju. Najbolji izbor su proizvodi sa jednostavnim sastavom, u kojima je kikiriki glavni sastojak, bez velikih količina dodatog šećera, soli i drugih nepotrebnih dodataka.

Puter od kikirikija, dakle, sasvim lepo može da se uklopi u svakodnevnu uravnoteženu ishranu. Kao i kod mnogih namirnica koje važe za zdrave, ključ nije u tome da ga izbegavate, već da ne izgubite meru.

(Kurir.rs/Žena)

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