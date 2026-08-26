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Ko je ikada pripremao zimnicu zna kako izgleda kuhinja kada se istovremeno kuvaju ajvar, džem ili salata, a pored šporeta čeka još i gomila tegli koje treba pripremiti za punjenje. Para zamagli prozore, poklopci završavaju u ključaloj vodi, a hvatanje vrelog stakla lako postane najnezgodniji deo čitavog posla.

Ipak, tradicionalno iskuvavanje nije jedini način da se čiste tegle pripreme za zimnicu. Jedna od metoda koja se koristi jeste dezinfekcija prehrambenim etil-alkoholom od najmanje 70 procenata, što može znatno da olakša posao kada ne želite još jedan lonac ključale vode na šporetu.

Sve počinje dobrim pranjem

Foto: Manuel Cruz Pérez / Alamy / Profimedia

Pre bilo kakve dezinfekcije nema preskakanja osnovnog koraka – tegle moraju da budu potpuno čiste.

Najpre ih dobro operite deterdžentom za sudove ili sodom bikarbonom, a zatim ih temeljno isperite. Ovo je ujedno pravi trenutak da pregledate svaku teglu. Ako na staklu primetite pukotinu, okrnjenu ivicu ili drugo oštećenje, bolje je da je ne koristite za zimnicu.

Tek kada je staklo oprano i neoštećeno, može da se pređe na sledeći korak.

Malo alkohola dovoljno je da obloži celu unutrašnjost

Za ovu metodu koristi se isključivo prehrambeni etil-alkohol jačine najmanje 70 odsto.

Foto: Brad Jones / Alamy / Profimedia

Nije potrebno napuniti celu teglu. Dovoljno je sipati manju količinu, a zatim posudu polako okretati i naginjati tako da alkohol pređe preko dna, zidova i grlića.

Posle nekoliko sekundi tečnost se prospe, a tegla ostavi okrenuta naopako na potpuno čistoj krpi dok alkohol ne ispari.

Prednost je očigledna – nema podizanja velikih lonaca, ključale vode i dodatne pare u kuhinji.

Važno je, međutim, ne improvizovati sa vrstom alkohola. Tehnički alkohol i preparati koji sadrže različite dodatke nisu namenjeni kontaktu sa hranom.

Sa poklopcima ipak treba drugačije

Tegla je samo polovina posla. Poklopci takođe moraju da budu pažljivo pripremljeni, naročito ako zimnica treba da stoji mesecima.

Foto: Shutterstock

Iako se i oni mogu dezinfikovati alkoholom, sigurnija i uobičajenija varijanta jeste da se nekoliko minuta prokuvaju u vodi.

Nakon toga nema mnogo čekanja – pripremljene tegle trebalo bi što pre napuniti. Ako dugo stoje otvorene na radnoj površini, ponovo dolaze u dodir sa prašinom i mikroorganizmima iz vazduha.

Votka može da posluži, ali nije isto

U nedostatku odgovarajućeg alkohola poneko posegne i za votkom. Ipak, između te dve opcije postoji važna razlika.

Votka najčešće sadrži oko 40 procenata alkohola, pa je njeno dezinfekciono dejstvo slabije. Zbog toga je potrebno koristiti veću količinu i ostaviti dovoljno vremena da potpuno ispari.

Može biti alternativa, ali ako se bira ova metoda, prehrambeni etil-alkohol odgovarajuće jačine ostaje efikasnije rešenje.

A šta je sa sirćetom?

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Sirće se godinama pojavljuje u savetima za pripremu zimnice, ali ga ne treba poistovećivati sa sterilizacijom.

Osim što njegova jaka isparenja umeju da budu neprijatna, mogu da nadraže oči i disajne puteve, naročito kod osetljivih osoba. Koncentrovana sirćetna kiselina može da iritira i kožu i sluzokožu.

Zato „stari trik“ sa sirćetom nije isto što i postupak kojim želimo ozbiljno da pripremimo ambalažu za duže čuvanje hrane.

Kada ima mnogo tegli, rerna štedi vreme

Ako vas čeka desetine tegli, pojedinačno ispiranje može da postane zamorno. Tada je praktična druga metoda – rerna.

Oprane tegle poređaju se u hladnu rernu, a tek potom temperatura počinje postepeno da se podiže na oko 120 do 150 stepeni.

Upravo je to postepeno zagrevanje važno. Hladno staklo ne voli nagli temperaturni šok i može da pukne ako odmah završi u već zagrejanoj rerni.

Foto: EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Kada se dostigne potrebna temperatura, manjim teglama obično je dovoljno još desetak do 15 minuta, dok većim treba ostaviti nešto više vremena.

Posle toga rerna se isključi, vrata malo otvore, a tegle ostave nekoliko minuta da temperatura počne postepeno da pada.

Poklopci, međutim, ne idu zajedno sa njima. Gumeni delovi mogu da se oštete na visokoj temperaturi, pa je njih bolje zasebno prokuvati.

Najvažnije je da čiste tegle ne čekaju dugo

Bez obzira na to da li ste se odlučili za alkohol, rernu ili klasično iskuvavanje, jedan deo postupka ne bi trebalo zanemariti – pripremljene tegle nemojte ostavljati satima prazne.

Najbolje je da zimnica već bude spremna za sipanje, pa da se tegle odmah nakon pripreme napune i zatvore.

Video: Brzo otvaranje tegle