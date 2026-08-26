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Koliko beba treba da ima meseci pre prvog letovanja? Pitanje na koje verovatno nema jednog odgovora ovih dana je uspelo da posvađa korisnike društvenih mreža u Srbiji i regionu. Jedni smatraju da je putovanje sa tek rođenom bebom nepotrebno maltretiranje i deteta i roditelja, dok drugi tvrde da uz dobru organizaciju more može da bude prijatnije nego leto provedeno u gradu.

Raspravu je pokrenula Slađana, koja je na društvenoj mreži Iks primetila da sve češće viđa mlade roditelje koji na letovanje odlaze sa bebama starim svega nekoliko meseci.

– Ne osuđujem, čudim se – napisala je kratko.

Ispostavilo se da je bilo dovoljno samo nekoliko reči da se otvori tema o kojoj roditelji očigledno imaju vrlo čvrste stavove.

„Bitno da padne slika na plaži“

Jedna korisnica otišla je korak dalje i ocenila da je putovanje sa dvomesečnom bebom postalo deo „modernog roditeljstva“.

– To se sad zove moderno roditeljstvo, spakuješ bebu od dva meseca na +40, prođeš pakao na granici i provedeš odmor u hotelskoj sobi pod klimom, al' bitno da padne slika na plaži uz opis „naš prvi odmor“. Mi smo čekali treću godinu i nismo ništa propustili – napisala je.

Takav komentar, međutim, izazvao je mnogo više protivljenja nego podrške. Roditelji koji su putovali sa malim bebama počeli su da dele sopstvena iskustva, tvrdeći da letovanje ne mora da izgleda ni približno tako dramatično.

Foto: Mel Longhurst / VWPics / Profimedia

Jedna majka prisetila se odlaska u malo grčko mesto sa sinom koji tada nije imao ni tri meseca.

– Otišli u malo selo u Grčkoj, kada je sin imao nepuna tri meseca, zbog ćerkice od tri godine i učestalih bronhitisa, kraj avgusta, temperatura 27 stepeni, borovi uz samu plažu, debeli hlad, ceo dan napolju provodili, toliko nam je lepo bilo, beba deset dana nije zaplakala – napisala je.

„Čudi se u svoja četiri zida“

Kako je rasprava odmicala, komentari su postajali sve direktniji, pa se deo korisnica pobunio protiv same ideje da neko procenjuje kako bi druge majke trebalo da organizuju život sa bebom.

– Čudi se u svoja četiri zida, Slađana, i ostavi mlade majke na miru – glasio je jedan od oštrijih odgovora.

Druga korisnica poručila je da dugo putovanje automobilom i čekanje na granici uopšte nisu jedina mogućnost.

Foto: Arina Habich / Alamy / Profimedia

– Boli nas uvo šta ste vi čekali. Postoji avion. Beba je prespavala doslovno ceo put avionom. Izabereš rizort u borovoj šumi gde je ispod borova toliko hladno da smo je pokrivali dok spava. Da, svaki dan je spavala kod bazena ispod borova. Tamo je spavala po celu noć za razliku od kod kuće u betončini pod klimom – navela je.

„Ja sa svojim detetom radim kako nama odgovara“

Na kraju se najveći broj komentara sveo na isto pitanje – zašto bi odluke jedne porodice morale da budu pravilo za sve ostale?

– Obožavam kako ona sebe smatra reperom za ispravno roditeljstvo. Bukvalno me boli uvo da l' će neko iz porodilišta da ode na plažu, ja sa mojim detetom radim kako nama odgovara, nema neke nauke – napisala je jedna korisnica.

Bilo je i onih koji su podsetili da bebe na letovanjima nisu nikakav novi fenomen.

– Koje mlade mame, mene pre 50 godina vodili sa osam meseci na more, možda bi i ranije, nego bila zima, rođena sam u novembru. Ako njima nije problem, šta je tebi problem – glasio je jedan komentar.

Foto: Artur Osypian / Alamy / Profimedia

Jedna majka smatra čak da je putovanje sa sasvim malom bebom jednostavnije nego kasnije, kada dete počne da hoda i istražuje sve oko sebe.

– Moje mišljenje je da je mnogo lakše na more ići sa bebom od tri meseca nego sa bebom od godinu dana. Beba od tri meseca, ako je dobra i mirna, spava i jede, slabo se pomera. Todleri su nemogući i prave haos – zaključila je.

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