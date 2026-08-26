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Mnogi od nas, da ne kažemo većina, imaju istu naviku – čim se testenina ili krompir skuvaju, vrelu, gotovo ključalu vodu bez razmišljanja prosipamo pravo u sudoperu. Deluje kao potpuno bezazlen i logičan potez, pa retko ko zastane da razmisli može li time da napravi problem.

I najčešće se zaista ništa neće dogoditi. Ipak, veoma visoka temperatura vode u određenim okolnostima može da ošteti pojedine materijale od kojih su napravljeni cevi, sifon ili delovi sudopere. Zato navika koju svakodnevno ponavljamo možda ipak zaslužuje malo više pažnje

Posebno budite oprezni ako ispod sudopere imate plastične cevi i niste sigurni za koje temperature su predviđene. Vrela voda može da optereti pojedine vrste plastike, spojeve i zaptivke, naročito ako se takva praksa često ponavlja.

Proverite kakve su vam cevi ispod sudopere

Nemojte pretpostavljati da svaka plastična cev jednako podnosi visoke temperature. PVC, PP i drugi materijali koji se koriste za odvodne instalacije imaju različitu temperaturnu otpornost, a važni su i kvalitet spojeva, način ugradnje i preporuke proizvođača.

Ako ne znate od kog materijala su napravljene cevi i sifon ispod sudopere, sigurnije je da izbegavate redovno prosipanje velike količine vode neposredno nakon ključanja. Ostavite je nekoliko trenutaka da se prohladi ili je pomešajte sa hladnom vodom pre nego što je prospete u odvod.

Izbegavajte nagle promene temperature

Vrelu sudoperu ili drugu zagrejanu površinu nemojte odmah izlagati veoma hladnoj vodi. Nagla promena temperature može da izazove termički šok i dodatno optereti materijal, posebno ako se takva praksa često ponavlja.

Poseban oprez potreban je kod sudopera od kompozitnih materijala i drugih površina za koje proizvođač navodi određena temperaturna ograničenja. Umesto da pretpostavite da svaki materijal bez problema podnosi ključalu vodu, proverite uputstvo za korišćenje i održavanje konkretnog modela.

Foto: Tatjana Meininger / Alamy / Profimedia

Ključala voda nije lek protiv masnoće

Sipanje ključale vode u odvod možda deluje kao jednostavan način da se rešite nataložene masnoće, ali efekat može biti samo privremen. Visoka temperatura može da omekša mast, ali je neće ukloniti iz instalacija. Kada dospe do hladnijeg dela cevi, masnoća može ponovo da se stvrdne i vremenom doprinese stvaranju naslaga i začepljenja.

Zato masnoću i ulje nemojte sipati direktno u sudoperu. Ostavite ih da se ohlade, prikupite u odgovarajuću posudu i odložite na način predviđen za tu vrstu otpada.

Obratite pažnju na spojeve i sifon

Ako primetite vlagu, kapanje ili neprijatan miris ispod sudopere, nemojte čekati da se mali problem pretvori u mnogo veći. Proverite sifon i spojeve, a ako ne možete sami da utvrdite odakle problem dolazi, najbolje je da se obratite vodoinstalateru.

Nemojte zanemarivati ni nekoliko kapi vode koje se povremeno pojavljuju ispod kuhinjskog elementa. Dugotrajno curenje može vremenom da ošteti nameštaj, pod i druge površine, pa mala intervencija na vreme može sprečiti mnogo skuplju popravku.

Ne sipajte nasumično hemikalije u odvod

Ako voda počne sporije da otiče, prvo uklonite ostatke hrane i druge naslage do kojih možete da doprete, a zatim pokušajte sa odgovarajućim mehaničkim postupkom, poput vakuum gume. Ukoliko posegnete za sredstvom za odčepljivanje, obavezno pratite uputstva proizvođača.

Ne sipajte nasumično hemikalije u odvod Foto: Maksim Luzgin / Alamy / Alamy / Profimedia

Posebno je važno da nikada ne mešate različita hemijska sredstva za čišćenje odvoda. Njihovim kombinovanjem mogu nastati opasne hemijske reakcije i isparenja.

Najjednostavnije rešenje je strpljenje

Ako ne znate koju temperaturu vaše cevi, sifon i sudopera mogu bezbedno da podnesu, nema potrebe da rizikujete. Vodu u kojoj se kuvao krompir ili testenina ostavite kratko da se prohladi ili joj pre prosipanja dodajte hladnu vodu.

Jedno prosipanje ključale vode neće nužno "uništiti kanalizaciju", ali nema razloga da instalacije redovno izlažete temperaturama za koje možda nisu predviđene. Nekoliko trenutaka opreza može biti dovoljno da zaštitite i sudoperu i cevi i izbegnete nepotrebne probleme.

(Kurir.rs/Žena)

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