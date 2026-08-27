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Sezona je šljiva, a prva pomisao na pripremu omiljene zimnice mnogima stvara glavobolju: sate i sate provesti uz vruć šporet, sa varjačom u ruci i uz neprestano prskanje po zidovima kuhinje. Međutim, postoji mnogo jednostavniji i čistiji način koji su u praksu uvele iskusne domaćice, a to je pečenje džema u rerni. Kada šljive pečete u rerni, vlaga ravnomerno isparava, šećer se karamelizuje na prirodan način, a vi nemate obavezu da neprestano stojite pored šporeta.

Sastojci:

5 kg zrelih šljiva (najbolje sorte požegača ili stenlej)

800 g do 1 kg šećera (količinu prilagodite slatkoći samog voća)

2 kesice vanilin šećera

Sok od pola limuna (sprečava tamnjenje i daje svežinu)

Po želji: 1 kašika ruma, malo cimeta ili 100 g crne čokolade

Savršeni džem od šljiva iz rerne Foto: Dusan Zidar / Panthermedia / Profimedia

Priprema:

Šljive temeljno operite, očistite od koštica i prepolovite. Ako su plodovi krupniji, možete ih podeliti i na četvrtine. U duboki, veći pleh za pečenje (ili duboku šerpu pogodnu za rernu) poređajte šljive. Pospite ih šećerom i vanilin šećerom. Pažljivo ih pomešajte kako bi voće sa svih strana bilo prekriveno šećerom. Ubacite pleh u rernu zagrejanu na 200 stepeni. Nije potrebno pokrivati pleh. Pecite oko 1,5 do 2 sata. Jedina vaša obaveza jeste da na svakih 30-40 minuta lagano promešate voće kako bi se šećer ravnomerno otopio. Džem je gotov kada kašikom ili varjačom povučete po dnu pleha i iza nje ostane jasan, čist trag. Pred sam kraj kuvanja umešajte sok od limuna (i cimet ili rum ako ih koristite).

Vruć džem odmah sipajte u prethodno sterilisane i tople staklene tegle. Čvrsto ih zatvorite originalnim poklopcima, okrenite tegle naopačke na 5 minuta (da se stvori vakuum), a zatim ih ušuškajte u ćebe i ostavite da se postepeno ohlade na sobnoj temperaturi.

Mali trik za gurmane: Ako želite moderan zaokret, u poslednjih 5 minuta pečenja dodajte 100 grama izlomljene crne čokolade sa visokim procentom kakaa i mešajte dok se ne otopi. Dobićete fantastičan namaz koji ukusom podseća na najfinije praline!

(Kurir.rs/Najžena)

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