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Srpska influenserka Milica Polskaja godinama privlači pažnju javnosti luksuznim načinom života, skupocenim nakitom i putovanjima, ali i pričama o estetskim zahvatima koje nikada nije pokušavala da sakrije.

Nedavno je boravila u Srbiji, gde je posetila roditelje u Nišu, kao i baku i deku. Društvo joj je pravio suprug, uspešni biznismen čiji identitet i dalje ne želi da otkrije javnosti, iako se njegovo lice ranije moglo videti na pojedinim objavama.

Foto: Instagram/mmm_still_limited_edition

Milica sa suprugom, koji je milioner i njihovo petoro dece živi u Kazahstanu, a na društvenim mrežama redovno pokazuje delove raskošnog života, od luksuznih poklona i nakita do enterijera porodične vile.

Otkrila ko joj je platio prvu operaciju grudi

Milica je ranije otvoreno govorila o estetskim korekcijama, navodeći da je operisala nos, uvećala usne i grudi. Posebnu pažnju privukla je njena izjava da joj je novac za prvu operaciju grudi zapravo ostavio deka.

Milica Polskaja sa dekom koji je platio silikone Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

- Što se tiče mojih grudi, deka je sestri i meni ostavio određenu sumu novca u banci koju smo mogle da potrošimo kada napunimo 18 godina, a ja sam rešila da ih potrošim na operaciju, tako je i nastala izjava 'Deka mi je kupio prve grudi - objasnila je i dodala:

- Ne planiram još uvek ništa više da radim na sebi, ne želim da preterujem. Uradila sam nos, usne i grudi i trenutno sam zadovoljna svojim barbi izgledom.

Pogledajte u galeriji fotografije Milice Polskaje sa mužem:

1/17 Vidi galeriju Milica Polskaja udata je za biznismena iz Kazahstana sa kojim ima petoro dece Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Tokom poslednje posete Srbiji fotografisala se i sa dekom, ponovo se našalivši na račun izjave koja je svojevremeno izazvala brojne reakcije.

Fotografije iz mladosti privukle veliku pažnju

Na društvenim mrežama pojavile su se i Milicine fotografije iz perioda pre estetskih intervencija. Na njima se vidi da je i tada imala vitku figuru i prepoznatljive crte lica.

Iako se o njenom izgledu često polemiše, Polskaja ne krije da je određene korekcije uradila jer je želela, kao ni da je zadovoljna rezultatom.

Pogledajte u galeriji njene fotografije pre operacija:

1/5 Vidi galeriju Milica Polskaja pre operacija Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Od izbora za mis do života u inostranstvu

Milica Vidosavljević, kako glasi njeno devojačko prezime, rođena je u Boru, a kasnije se preselila u Niš zbog studija. Godine 2010. pobedila je na izboru za mis, nakon čega je njen život krenuo potpuno drugačijim pravcem.

Napustila je Pravni fakultet i odselila se u Dubai, gde je najpre radila kao manekenka, a potom i kao menadžer u jednom poznatom klubu. Upravo je taj posao, prema njenim ranijim pričama, predstavljao važnu prekretnicu.

U Dubaiju je upoznala sadašnjeg supruga, sa kojim danas živi u Almatiju. Iako se u javnosti često opisuje kao kazahstanski biznismen, Milica je navodila da je poreklom iz Rusije.

Video: Milica Polskaja odgovara na škakljiva pitanja