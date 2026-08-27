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Srpska influenserka Milica Polskaja godinama privlači pažnju javnosti luksuznim načinom života, skupocenim nakitom i putovanjima, ali i pričama o estetskim zahvatima koje nikada nije pokušavala da sakrije.

Nedavno je boravila u Srbiji, gde je posetila roditelje u Nišu, kao i baku i deku. Društvo joj je pravio suprug, uspešni biznismen čiji identitet i dalje ne želi da otkrije javnosti, iako se njegovo lice ranije moglo videti na pojedinim objavama.

Milica Polskaja sa ćerkom u žutim haljinama na proslavi drugog rođendana u dvorištu porodične vile (2).PNG
Foto: Instagram/mmm_still_limited_edition

Milica sa suprugom, koji je milioner i njihovo petoro dece živi u Kazahstanu, a na društvenim mrežama redovno pokazuje delove raskošnog života, od luksuznih poklona i nakita do enterijera porodične vile.

Otkrila ko joj je platio prvu operaciju grudi

Milica je ranije otvoreno govorila o estetskim korekcijama, navodeći da je operisala nos, uvećala usne i grudi. Posebnu pažnju privukla je njena izjava da joj je novac za prvu operaciju grudi zapravo ostavio deka.

Milica Polskaja sa dekom koji je platio silikone
Milica Polskaja sa dekom koji je platio silikone Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

- Što se tiče mojih grudi, deka je sestri i meni ostavio određenu sumu novca u banci koju smo mogle da potrošimo kada napunimo 18 godina, a ja sam rešila da ih potrošim na operaciju, tako je i nastala izjava 'Deka mi je kupio prve grudi - objasnila je i dodala:

- Ne planiram još uvek ništa više da radim na sebi, ne želim da preterujem. Uradila sam nos, usne i grudi i trenutno sam zadovoljna svojim barbi izgledom.

Pogledajte u galeriji fotografije Milice Polskaje sa mužem:

Milica Polskaja udata je za biznismena iz Kazahstana sa kojim ima petoro dece Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Tokom poslednje posete Srbiji fotografisala se i sa dekom, ponovo se našalivši na račun izjave koja je svojevremeno izazvala brojne reakcije.

Fotografije iz mladosti privukle veliku pažnju

Na društvenim mrežama pojavile su se i Milicine fotografije iz perioda pre estetskih intervencija. Na njima se vidi da je i tada imala vitku figuru i prepoznatljive crte lica.

Iako se o njenom izgledu često polemiše, Polskaja ne krije da je određene korekcije uradila jer je želela, kao ni da je zadovoljna rezultatom.

Pogledajte u galeriji njene fotografije pre operacija:

Milica Polskaja pre operacija Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Od izbora za mis do života u inostranstvu

Milica Vidosavljević, kako glasi njeno devojačko prezime, rođena je u Boru, a kasnije se preselila u Niš zbog studija. Godine 2010. pobedila je na izboru za mis, nakon čega je njen život krenuo potpuno drugačijim pravcem.

Napustila je Pravni fakultet i odselila se u Dubai, gde je najpre radila kao manekenka, a potom i kao menadžer u jednom poznatom klubu. Upravo je taj posao, prema njenim ranijim pričama, predstavljao važnu prekretnicu.

U Dubaiju je upoznala sadašnjeg supruga, sa kojim danas živi u Almatiju. Iako se u javnosti često opisuje kao kazahstanski biznismen, Milica je navodila da je poreklom iz Rusije.

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 Video: Milica Polskaja odgovara na škakljiva pitanja

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Milica Polskaja  Izvor: TIktok/@milica_polskaya