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Instant kafa je neizostavni deo jutarnjeg rituala mnogih ljudi. Zahvaljujući jednostavnoj pripremi i pristupačnoj ceni, stekla je brojne ljubitelje širom sveta. A da li je podjednako zdrava kao kuvana kafa i da li donosi iste zdravstvene koristi?

Šta je instant kafa?

Instant kafa je proizvod koji se dobija od osušenog ekstrakta kafe. Tokom proizvodnje najpre se kuvaju samlevena zrna, a zatim se uklanja voda. Tako nastaju suve granule ili prah koji se rastvara u vodi.

Kako se proizvodi instant kafa?

Postoje dva osnovna načina proizvodnje:

1. Sušenje raspršivanjem - ekstrakt kafe raspršuje se u struji vrelog vazduha, koja brzo suši kapljice i pretvara ih u fini prah ili sitne komadiće.

2. Liofilizacija - ekstrakt kafe se zamrzava i seče na male komade, koji se potom suše na niskoj temperaturi u vakuumu.

Obe metode omogućavaju da se očuvaju kvalitet, aroma i ukus kafe.

Da li je instant kafa zdrava?

Kafa se smatra jednim od najvećih izvora antioksidanasa u ishrani. Instant kafa, baš kao i kuvana, sadrži brojne snažne antioksidanse koji mogu povoljno da utiču na zdravlje. Jedna šoljica takođe obezbeđuje male količine kalijuma, magnezijuma i niacina, odnosno vitamina B3.

Instant kafa Foto: Jack Sullivan / Alamy / Profimedia

Da li instant kafa sadrži manje kofeina?

Da, instant kafa obično sadrži nešto manje kofeina od kuvane. Jedna šoljica napravljena od kašičice instant kafe može da sadrži između 30 i 90 miligrama kofeina, dok se u šoljici obične kafe nalazi od 70 do 140 miligrama.

Dostupna je i instant kafa bez kofeina, koja ga sadrži u još manjim količinama. To može da odgovara osobama koje moraju da ograniče njegov unos.

Previše kofeina može da izazove uznemirenost, probleme sa spavanjem, stomačne tegobe, drhtavicu i ubrzan rad srca.

Da li instant kafa sadrži više akrilamida?

Da, instant kafa sadrži više akrilamida, potencijalno štetnog hemijskog jedinjenja koje nastaje tokom prženja zrna kafe. Ova supstanca prisutna je i u drugim prehrambenim proizvodima, duvanskom dimu, predmetima za domaćinstvo i proizvodima za ličnu higijenu.

Prekomerna izloženost akrilamidu može da ošteti nervni sistem i poveća rizik od razvoja raka. Ipak, količina kojoj smo izloženi putem hrane i kafe znatno je manja od one za koju je utvrđeno da može da bude štetna. Zbog toga konzumiranje instant kafe ne bi trebalo da izaziva zabrinutost zbog akrilamida.

Da li instant kafa ima zdravstvene prednosti?

Da, ispijanje instant kafe povezuje se sa brojnim zdravstvenim koristima, slično kao i konzumiranje kuvane kafe. Može da poboljša rad mozga, ubrza metabolizam i smanji rizik od neurodegenerativnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i oboljenja jetre. Takođe može povoljno da utiče na mentalno zdravlje i doprinese dugovečnosti.

Iako sadrži nešto manje kofeina, a više akrilamida od kuvane kafe, instant kafa je niskokaloričan napitak koji može da pruži slične zdravstvene koristi. Zbog praktičnosti i dostupnosti, dobar je izbor za ljude kojima su važni brza i jednostavna priprema.

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