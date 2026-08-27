Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Bez komplikovanih sastojaka i posebnih tehnika, proja se pravila od onoga što se gotovo uvek imalo u kući, ali je bila mekana, sočna i mirisna, sa hrskavom koricom.

Tajna nije bila u velikom broju sastojaka, već u jednom malom dodatku koji je pravio ogromnu razliku - kajmaku.

Baka ga nije stavljala mnogo, ali upravo je on proji davao punoću i posebnu mekoću. Ako želite da napravite starinsku proju koja ostaje sočna i sutradan, ovaj recept vredi sačuvati.

Sastojci

3 jajeta

2 čaše kukuruznog brašna

1 čaša pšeničnog brašna

1 čaša jogurta

1/2 čaše ulja

2 pune kašike kajmaka

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica soli

malo kisele vode, po potrebi

Proja sa kajmakom Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Priprema

U većoj činiji umutite jaja, pa dodajte jogurt, ulje i kajmak. Sve dobro sjedinite da se kajmak što bolje razbije u smesi.

U drugoj posudi pomešajte kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo i so. Suve sastojke postepeno dodajte tečnim i mešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu.

Ako je smesa pregusta, dodajte malo kisele vode. Ne treba da bude tvrda - treba da bude gušća od smese za palačinke, ali dovoljno tečna da se lako sipa u tepsiju.

Tepsiju dobro podmažite uljem i sipajte smesu. Baka bi uvek sačekala nekoliko minuta pre pečenja, kako bi se smesa lepo sjedinila.

Proju pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 25-35 minuta, odnosno dok ne dobije lepu zlatnosmeđu koricu.

Kada je izvadite iz rerne, ostavite je nekoliko minuta da se prohladi, pa je secite na kocke.

Zašto baš kajmak?

Kajmak je mali trik koji običnu proju pretvara u mnogo bogatije i mekše pecivo. Zbog masnoće i kremaste teksture koju dodaje smesi, proja tokom pečenja ne postaje suva, već ostaje sočna iznutra, dok se spolja formira fina, rumena korica.

Najlepša je dok je još topla, uz jogurt, kiselo mleko ili dodatnu kašiku kajmaka.

VIDEO: Srpska proja na listi najboljih hlebova: