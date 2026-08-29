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Beli veš vremenom lako izgubi onu prvobitnu, blistavu belinu. Čak i kada ga peremo redovno, na majicama, košuljama i posteljini mogu da se pojave žućkaste fleke, posebno oko kragne, ispod pazuha i na manžetnama.

Umesto da odmah posegnete za jakim izbeljivačima, postoji jedan kućni trik koji mnogi koriste kada žele da belom vešu vrate svežiji izgled. Potrebno je samo nekoliko tableta koje verovatno već imate u kućnoj apoteci.

U pitanju je aspirin, odnosno acetilsalicilna kiselina. Ovaj metod se koristi kao kućni eksperiment za tretiranje fleka i osvežavanje tkanine, a postupak je sledeći:

U veću posudu sipajte toplu vodu i dodajte pet tableta aspirina od 325 mg. Sačekajte da se potpuno otope, a zatim potopite beli veš. Ostavite ga u rastvoru nekoliko sati, a potom ga dobro isperite i operite u mašini na programu koji inače koristite za tu vrstu tkanine.

Postoji i brža varijanta: tablete se mogu dodati direktno u bubanj zajedno sa vešom. Ipak, ako je cilj uklanjanje tvrdokornih fleka, potapanje omogućava duži kontakt rastvora sa tkaninom.

Bez agresivne hemije uklonite fleke Foto: Bowonpat Sakaew / Panthermedia / Profimedia

Pre nego što isprobate bilo koji kućni trik, proverite etiketu na odeći i izbegavajte eksperimentisanje na osetljivim materijalima. Za tvrdokorne fleke i posebno osetljive tkanine sigurniji izbor su proizvodi namenjeni upravo za beljenje i uklanjanje fleka.

Kako da sačuvate belinu veša

Pre pranja najpre odvojite beli veš od šarenog i tamnog, a posebno obratite pažnju na delove koji se najviše prljaju. Kragne i manžetne možete prethodno tretirati blagim sredstvom za odmašćivanje ili deterdžentom.

Važno je i da ne preterujete sa deterdžentom. Veća količina ne znači nužno i čistiji veš, a ostaci sredstva mogu da se zadrže u tkanini i vremenom učine da ona izgleda sivkasto, prenosi Stil.

Parfem i dezodorans takođe mogu doprineti pojavi žućkastih tragova, naročito ako se nanose direktno na odeću. Zato je bolje sačekati da se proizvod osuši pre nego što obučete belu majicu ili košulju.

VIDEO: Pranje veša