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Starinske krem palačinke sa orasima u Vojvodini se pripremaju malo drugačije od klasičnih. Peku se samo sa jedne strane, slažu jedna preko druge i između posipaju mešavinom mlevenih oraha, šećera i vanilin šećera. Na kraju se kratko zapeku u rerni, pa se seku kao torta i služe kao jednostavan, ali raskošan desert posle ručka.

Palačinke Foto: Shutterstock

Sastojci

Za palačinke:

5 jaja

5 kašika šećera

5 kašika brašna

200 ml mleka

ulje za podmazivanje

Za fil:

150 g mlevenih oraha

130 g šećera

2 kesice vanilin šećera

palačinke Foto: Jiří Poláček / Ifood SM / Profimedia

Pripremite smesu

Odvojite žumanca od belanaca. Žumanca penasto umutite sa šećerom, pa dodajte mleko i brašno i dobro sjedinite. Belanca umutite u čvrst sneg, a zatim ih pažljivo umešajte u pripremljenu smesu kako bi testo ostalo lagano i vazdušasto.

Ispecite palačinke

Tiganj lagano premažite uljem i zagrejte. Sipajte deo smese i pecite palačinku samo sa jedne strane. Nema potrebe da je okrećete. Pazite da temperatura ne bude previsoka, jer palačinke treba da ostanu svetle i mekane, a ne da se zapeku ili zagore. Gotove palačinke ređajte jednu preko druge.

Pripremite fil od oraha

Pomešajte mlevene orahe sa šećerom i vanilin šećerom. Ovom mešavinom posipajte svaku palačinku dok ih slažete, tako da se dobije više tankih slojeva fila.

palačinke Foto: Shutterstock

Kratko zapecite

Složene palačinke stavite u odgovarajuću posudu i ubacite u rernu zagrejanu na 200 stepeni na 2–3 minuta. Dovoljno je da se kolač kratko zagreje i blago zapeče.

Isecite i poslužite

Ostavite palačinke nekoliko minuta da se smire, pa ih isecite kao tortu. Pre serviranja pospite ih mlevenim orasima.

(Kurir.rs/lepotesrbije)

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