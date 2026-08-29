Vojvođani ne mogu da zamisle trpezu bez njih: Recept za starinske palačinke sa orasima
Starinske krem palačinke sa orasima u Vojvodini se pripremaju malo drugačije od klasičnih. Peku se samo sa jedne strane, slažu jedna preko druge i između posipaju mešavinom mlevenih oraha, šećera i vanilin šećera. Na kraju se kratko zapeku u rerni, pa se seku kao torta i služe kao jednostavan, ali raskošan desert posle ručka.
Sastojci
Za palačinke:
- 5 jaja
- 5 kašika šećera
- 5 kašika brašna
- 200 ml mleka
- ulje za podmazivanje
Za fil:
- 150 g mlevenih oraha
- 130 g šećera
- 2 kesice vanilin šećera
Pripremite smesu
Odvojite žumanca od belanaca. Žumanca penasto umutite sa šećerom, pa dodajte mleko i brašno i dobro sjedinite. Belanca umutite u čvrst sneg, a zatim ih pažljivo umešajte u pripremljenu smesu kako bi testo ostalo lagano i vazdušasto.
Ispecite palačinke
Tiganj lagano premažite uljem i zagrejte. Sipajte deo smese i pecite palačinku samo sa jedne strane. Nema potrebe da je okrećete. Pazite da temperatura ne bude previsoka, jer palačinke treba da ostanu svetle i mekane, a ne da se zapeku ili zagore. Gotove palačinke ređajte jednu preko druge.
Pripremite fil od oraha
Pomešajte mlevene orahe sa šećerom i vanilin šećerom. Ovom mešavinom posipajte svaku palačinku dok ih slažete, tako da se dobije više tankih slojeva fila.
Kratko zapecite
Složene palačinke stavite u odgovarajuću posudu i ubacite u rernu zagrejanu na 200 stepeni na 2–3 minuta. Dovoljno je da se kolač kratko zagreje i blago zapeče.
Isecite i poslužite
Ostavite palačinke nekoliko minuta da se smire, pa ih isecite kao tortu. Pre serviranja pospite ih mlevenim orasima.
(Kurir.rs/lepotesrbije)
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