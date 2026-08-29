Naše bake su dobro znale da se stari tekstil može spasiti uz malo vremena i nekoliko jednostavnih sastojaka, bez skupih preparata. Jedan od takvih trikova uključuje sodu bikarbonu , koja može pomoći u čišćenju kuhinjskih krpa koje se vremenom zaprljaju, poprime neprijatan miris i izgube prvobitni sjaj.

1. Potreban vam je veći lonac u koji ćete sipati vodu i dodati sodu bikarbonu.

2. Krpe stavite u lonac i kuvajte oko 15 minuta, a količinu sode prilagodite količini vode. Kreatorka navodi da za veliki lonac koristi otprilike pola šolje sode bikarbone.

3. Tokom kuvanja krpe povremeno promešajte i okrenite kako bi se ravnomerno natopile rastvorom.

4. Nakon kuvanja krpe operite na uobičajen način u mašini za pranje veša i ostavite ih da se osuše na suncu, jer UV zraci mogu delovati na neke mikroorganizme koji su ostali na tkanini.