Trik naših baka: Evo kako ćete starim kuhinjskim krpama vratiti sjaj
Naše bake su dobro znale da se stari tekstil može spasiti uz malo vremena i nekoliko jednostavnih sastojaka, bez skupih preparata. Jedan od takvih trikova uključuje sodu bikarbonu, koja može pomoći u čišćenju kuhinjskih krpa koje se vremenom zaprljaju, poprime neprijatan miris i izgube prvobitni sjaj.
Ova metoda se koristi kako bi starim i zaprljanim kuhinjskim krpama vratila svežinu.
Postupak
1. Potreban vam je veći lonac u koji ćete sipati vodu i dodati sodu bikarbonu.
2. Krpe stavite u lonac i kuvajte oko 15 minuta, a količinu sode prilagodite količini vode. Kreatorka navodi da za veliki lonac koristi otprilike pola šolje sode bikarbone.
3. Tokom kuvanja krpe povremeno promešajte i okrenite kako bi se ravnomerno natopile rastvorom.
4. Nakon kuvanja krpe operite na uobičajen način u mašini za pranje veša i ostavite ih da se osuše na suncu, jer UV zraci mogu delovati na neke mikroorganizme koji su ostali na tkanini.
Na ovaj način možete ukloniti nakupljenu prljavštinu i neprijatne mirise, kao i produžiti vek starim krpama.
(Kurir.rs/Večernji list)
VIDEO: Dubinsko pranje kuhinjskijh krpa: