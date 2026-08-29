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Naše bake su dobro znale da se stari tekstil može spasiti uz malo vremena i nekoliko jednostavnih sastojaka, bez skupih preparata. Jedan od takvih trikova uključuje sodu bikarbonu, koja može pomoći u čišćenju kuhinjskih krpa koje se vremenom zaprljaju, poprime neprijatan miris i izgube prvobitni sjaj.

Ova metoda se koristi kako bi starim i zaprljanim kuhinjskim krpama vratila svežinu.

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Krpa za sudove Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Postupak

1. Potreban vam je veći lonac u koji ćete sipati vodu i dodati sodu bikarbonu.
2. Krpe stavite u lonac i kuvajte oko 15 minuta, a količinu sode prilagodite količini vode. Kreatorka navodi da za veliki lonac koristi otprilike pola šolje sode bikarbone.
3. Tokom kuvanja krpe povremeno promešajte i okrenite kako bi se ravnomerno natopile rastvorom.
4. Nakon kuvanja krpe operite na uobičajen način u mašini za pranje veša i ostavite ih da se osuše na suncu, jer UV zraci mogu delovati na neke mikroorganizme koji su ostali na tkanini.

Na ovaj način možete ukloniti nakupljenu prljavštinu i neprijatne mirise, kao i produžiti vek starim krpama.

(Kurir.rs/Večernji list)

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 VIDEO: Dubinsko pranje kuhinjskijh krpa: 

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Dubinsko pranje kuhinjskih krpa Izvor: Instagram/mama_mila_au