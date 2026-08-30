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Ako ste ovog leta uživali negde u Grčkoj i umesto uobičajenih specijaliteta - girosa, suvlakija i cacikija, za ručak ili večeru zatražili jedan koji i mi ovde rado pravimo, možda ste se iznenadili kada ste probali to jelo pripremljeno na lokalni način. Ko nije upućen u kuhinju lepe mediteranske zemlje, verovatno ne zna da se grčka musaka pravi malo drugačije i da glavni sastojak, pored mlevenog mesa, nije krompir, već – plavi patlidžan.

Taverna pored mora, sirtaki, buzuki, hobotnice koje se suše na kanapu kao veš, uzo ili metaksa... Dugo, toplo i nezaboravno grčko leto! A ako ste uživali u specijalitetima tamošnje kuhinje, koja važi za jednu od najpopularniji, najzdravijih i najukusnijih na svetu, verovatno niste mogli da odolite ni tradicionalnom specijalitetu koji često prave i srpske domaćice. Musaka se voli, reći ćete ako ste ljubitelj. Ali, Grci to rade malo drugačije...

Obično se na dno i vrh posude ređaju šnite krompira. Međutim, ovde je u glavnoj ulozi plavi patlidžan, izuzetno zdravo povrće puno vlakana, antioksidanasa, vitamina, minerala.

Grčka musaka sa plavim patlidžanom Foto: Zoonar/MYCHKO, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Sastojci:

2 plava patlidžana srednje veličine

400 gr mlevenog junećeg mesa

2 glavice crnog luka

4 paradajza

250 g feta sira

kašičica origana

biber i so

2 čena belog luka

pola veze peršuna

ulje

2 kašike maslinovog ulja

brašno

Za bešamel

100 gr brašna

1 l mleka

pola kašičice bibera

pola kašičice muskatnog oraha

so po ukusu

Plavi patlidžan Foto: Shutterstock

Priprema:

Operite patlidžan i isecite na kolutove debljine oko 2 prsta (nemojte ga ljuštiti). Posolite i ostavite da odstoji oko sat vremena. Za to vreme spremite fil od mlevenog mesa. Na ulju prvo propržite sitno seckani crni luk, a zatim dodajte meso. Paradajz presecite na pola, pa svaku polovinu izrendajte na krupno tako da vam na kraju u ruci ostane samo ljuska.

Dodajte ga u meso zajedno sa začinima. Dinstajte dok ne ispari tečnost. Pred sam kraj dodajte seckani beli luk, peršun i 2 kašike maslinovog ulja. Sklonite sa šporeta i pripremite patlidžan.

Dobro ga ocedite, pa svaku šnitu uvaljajte u brašno. Na zagrejani teflon sipajte vrlo malo ulja i pecite kratko, sa svake strane po minut, dva. Ispečeni patlidžan poređajte na papirnu salvetu kako bi upila višak masnoće, a potom u vatrostalnu posudu poređajte šnite tako da potpuno prekriju dno. Preko njih ravnomerno rasporedite fil sa mesom i blago ga utapkajte kašikom.

Na kraju ponovo sve prekrije šnitama patlidžana i odozgo namrvite fetu. Ne zaboravite i bešamel, koji ćete preliti preko svega.

U šerpi zagrejte puter, dodajte brašno i propržite. Sklonite sa ringle i sipajte otprilike šolju mleka uz brzo mešanje. Smanjite temperaturu da ne bi zagorelo. Mešajte sve vreme drvenom varjačom, dodajući po malo mleka. Stavite so, biber, muskatni oraščić. Ostavite da proključa i sklonite sa šporeta. Bešamel odmah prelijte preko jela i sve pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 175°C oko 30 minuta.

(Kurir.rs/Coolinarka)

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