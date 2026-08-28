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Presveta Bogorodica je kao Majka Božija podnela veliku žrtvu. Sveto pismo ne navodi koliko je Marija imala godina kada je rodila Isusa, a posle njegovog vaskrsnuća njeno ime nestalo je iz kanonskih jevanđelja. Samo se u "Delija Jovanovim" pominje kako je izgledao njen potonji život, a opisuje se i trenutak kada se upokojila i vaznela na nebo.

Pratila ga je na putu do Golgote i svedočila njegovom raspeću. Isus ju je tada predao na staranje apostolu Jovanu Bogoslovu. "Ženo, evo ti sina!", rekao joj je, a njemu se obratio rečima: "Evo ti majke!", čime je Bogorodica simbolično postala majka svih vernika. Narednih 40 dana, nakon što je stradao na krstu, Hrist se javljao raznim ljudima, apostolima i svojoj majci.

Ona je jedina osoba pored dvanaest apostola koja se imenom pominje kao prisutna u gornjoj odaji neodređene jerusalimske kuće nakon povratka sa Maslinove gore i vaznesenja koje se odigralo četrdesetog dana nakon vaskrsenja. Nakon toga je Marija, majka Isusova, nestala iz Svetog pisma. Događaji vezani za Bogorodičinu smrt nisu sačuvani u kanonskim jevanđeljima, već u apokrifnom spisu "Dela Jovanova".

Majka Božija Foto: FR. NICHOLAS W. JONAS

Presveta Bogorodica poživela je još dugo posle vaznesenja sina svog. Njen suprug, skromni tesar Josif iz Nazareta, umro je davno pre nego što će Isus podneti žrtvu za spas čovečanstva. Živela je u domu Jovana Bogoslova na Sionu, a vreme je provodila u molitvi, iščekujući dan kada će otići Spasitelju.

"Često je pohodila sva ona mesta koja su podsećala na velike događaje i njegova velika dela. Molitvama, savetima, krotošću i trpeljivošću pomagala je apostolima u širenju Božje reči. Najviše vremena provodila je na Maslinovoj Gori, moleći Boga da je što pre uzme sebi."

"I tako jednom, dok se molila, javi joj se arhangel Gavrilo i nagovesti da će kroz tri dana da se upokoji, čemu se veoma obradovala. Poželela je da pre svog upokojenja vidi još jednom sve apostole, i želja joj bi ispunjena. Nošeni krilima anđela i na oblacima, skupiše se da poslednji put zablagodare ovoj Majci nad majkama."

"Oprostivši se od njih, Ona predade svoj duh Bogu. Sam Spasitelj sišao je sa nebesa i uzeo njenu novorođenu dušu, a tri dana kasnije je i telesno uzneta. Kovčeg sa moštima uz pratnju mnoštva hrišćana prenet je u Getsimanski vrt, u grobnicu njenih roditelja, Svetih Joakima i Ane. Dok su ga nosili kroz grad, iz kovčega se neprestano širio blag i ugodan miris."

Nije poznato koliko je godina imala Bogorodica kada se upokojila. Negde se pominje da se na nebesa vaznela u 60. godini, negde da je imala 72. Taj događaj u celom hrišćanstvu se obeležava kao Uspenje Presvete Bogorodice, odnosno Velika Gospojina, današnji veliki praznik.

(Kurir.rs/Žena)

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