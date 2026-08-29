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U vazduhu se već može osetiti približavanje jeseni. Iako povrtnjak još uvek može biti u punom zamahu, vreme je za postepenu pripremu bašte za hladniji deo godine. Prelazak iz letnje u jesenju sezonu donosi brojne promene, ali i priliku za novu setvu, čuvanje uroda i pripremu biljaka za narednu godinu. Uz nekoliko pravovremenih poslova, bašta može ostati produktivna još dugo nakon završetka leta, piše Growing the Home Garden.

Nastavite sa berbom i čuvanjem uroda

Sve što sazreva u povrtnjaku treba redovno brati i što bolje iskoristiti. Višak povrća može se konzervisati ili zamrznuti kako bi se u domaćim ukusima uživalo i tokom zime. Zalihe iz sopstvene bašte posebno će dobro doći u mesecima kada sveže sezonsko povrće više nije lako dostupno.

Sačuvajte seme najboljih biljaka

Tokom berbe vredi odabrati seme sa najukusnijih i najuspešnijih biljaka. Kod otvoreno oprašenih sorti potomstvo ne mora uvek biti potpuno isto kao matična biljka, naročito ako je došlo do ukrštanja između različitih sorti. Paradajz i paprika imaju samooplodne cvetove, ali ih insekti ipak mogu unakrsno oprašiti.

Mahunarka Foto: Nsseme

Ostavite mahune da se osuše

Nekoliko najlepših mahuna pasulja treba ostaviti na biljci sve dok se potpuno ne osuše. Nakon toga seme se može izvaditi i sačuvati za setvu naredne godine. Na taj način baštovani mogu sačuvati sorte koje su se u njihovoj bašti pokazale posebno uspešnim.

Osušite začinsko bilje

Sveže začinsko bilje ima najintenzivniji ukus, ali se sušenjem može sačuvati za zimske mesece. Bilje se može sušiti u rerni na najnižoj temperaturi, u dehidratoru ili na posebnim mrežama i policama. Važno je obezbediti dobar protok vazduha kako bi se ubrzalo sušenje i sprečila pojava buđi.

Začinsko bilje Foto: Profimedia

Uklonite bolesne delove biljaka

Ako se na biljkama pojave palež, pegavost listova ili drugi znaci bolesti, oštećene delove treba pažljivo ukloniti. Takav biljni materijal ne bi trebalo stavljati u kompost jer se uzročnici bolesti mogu zadržati i proširiti po bašti. Ako je biljka završila sa rađanjem, najbolje je potpuno je ukloniti, a naredne godine na tom mestu posaditi povrće iz druge biljne porodice.

Iskoristite hladovinu visokih biljaka

Ako paradajz još uvek dobro raste, ispod njega se mogu posaditi neke jesenje kulture. Njegova hladovina može zaštititi mlade biljke od jakog letnjeg sunca dok se ne ukorene. Kada paradajz završi sezonu, treba ga skratiti do zemlje kako bi jesenje povrće dobilo više svetlosti.

Dodajte kompost

Povremeno raspoređivanje komposta oko osnove biljaka može osvežiti zemljište i obezbediti dodatne hranljive materije. Kompost je koristan u gotovo svakom delu povrtnjaka i može pomoći biljkama da duže ostanu snažne. Važno je nanositi ga umereno i ravnomerno.

Priprema zemlje Foto: Wojciech Kozielczyk / Alamy / Alamy / Profimedia

Započnite jesenju setvu

Seme jesenjeg povrća najpre se može posejati u zatvorenom prostoru, gde su temperature niže, a zatim presaditi u baštu. Za jesenji uzgoj pogodni su prokelj, cvekla, spanać, salata, kelj, blitva i druge vrste koje se obično uzgajaju u proleće. U blagoj klimi mogu nastaviti da rastu i tokom zime, dok ih je u hladnijim područjima potrebno zaštititi malim tunelima ili zvonima.

Ne odustajte od plevljenja

Korov nastavlja da raste i u kasnijem delu sezone i pokušaće da stvori seme pre zime. Zato ga treba ukloniti pre nego što se proširi i dodatno zakomplikuje narednu sezonu. Posebnu pažnju treba obratiti na ambroziju, koja u vreme cvetanja može izazvati ozbiljne probleme osobama sklonim alergijama.

(Kurir.rs/Večernjilist)

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