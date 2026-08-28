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Mesečni horoskop za septembar 2026. godine donosi zanimljive prilike. Saznajte šta Venera donosi svakom znaku horoskopa na polju ljubavi!

OVAN

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ljubavni horoskop za septembar 2026. donosi eksplozivan period. Bićete kao vulkan koji samo što nije proradio. Početkom meseca vaša energija privući će brojne obožavaoce, ali budite oprezni. Vaša neposrednost mogla bi nekoga da povredi. Osmog septembra možete da upoznate osobu koja će vam promeniti život. Ne plašite se da napravite prvi korak!

Sredinom meseca moguća je ljubomora, ali nemojte da dozvolite da ugrozi odnos. Oko 20. septembra očekuje vas neočekivana ponuda, možda poziv na romantični vikend, pa čak i prosidba. Kraj meseca donosi razjašnjenje, ili ćete učvrstiti vezu ili shvatiti da je vreme da krenete dalje.

BIK

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ljubav će vam u septembru 2026. doneti toplinu i sigurnost. Tražićete stabilnost, a zvezde su spremne da vam je pruže. Petog septembra mogli biste od partnera da čujete reči koje vam mnogo znače. Slobodne Bikove očekuje poznanstvo koje će početi prijateljskim razgovorom uz čaj, a za godinu dana moglo bi da se završi venčanjem.

Sredinom meseca mogu da se jave nedoumice. Da li ste izabrali pravu osobu? Ne brinite, to je samo prolazno preispitivanje. Na dan ravnodnevice, 22. septembra, partner će vam prirediti iznenađenje koje će potvrditi iskrenost njegovih osećanja. Kraj meseca donosi sklad i toplinu u domu.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ovog septembra bićete glavni junak romantične komedije! Vaš šarm i vedrina privući će toliko udvarača da ćete teško moći da se snađete među njima. Oko 10. septembra mogli biste da birate između dve osobe. Nemojte da žurite sa odlukom!

Venera u Vagi će vam 15. septembra doneti jasnoću i pomoći da shvatite ko vam je zaista potreban. Krajem meseca moguća je svađa sa partnerom zbog sitnice, ali ona bi na kraju mogla samo da učvrsti vaš odnos. Najvažnije je da ne dramatizujete i da budete iskreni.

RAK

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Septembar 2026. će za vas biti mesec dubokih osećanja. Bićete naročito osetljivi na partnerove emocije, pa biste mogli da zaplačete i od sreće i od tuge. Oko 3. septembra možete da čujete reči na koje ste čekali godinama. Slobodni Rakovi trebalo bi pažljivije da pogledaju ljude u svom okruženju. Moguće je da je srodna duša već dugo pored vas, ali je do sada niste primećivali.

Sredinom meseca moguća je rasprava koja će vas, umesto da vas udalji, još više povezati. Kraj septembra donosi sklad i međusobno razumevanje. Vaša ranjivost postaće vaša najveća snaga.

LAV

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ljubavni horoskop za septembar 2026. godine kaže da ćete biti glavna zvezda ljubavnog neba! Vaša harizma dostići će vrhunac i bićete gotovo neodoljivi. Oko 7. septembra mogli biste da osvojite srce osobe koju već dugo želite. Iskoristite svoju priliku! Sredinom meseca moguć je izbor između dva udvarača, ali vaše srce već zna odgovor.

Oko 21. septembra očekuje vas ponuda koja bi mogla da vam promeni život, možda čak i prosidba. Kraj meseca donosi sklad u odnosima, pod uslovom da ne dozvolite ponosu da preuzme glavnu reč.

DEVICA

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Septembar 2026. vam donosi jasnoću na ljubavnom planu. Prestaćete da tragate za idealima i počećete više da cenite stvarne ljude sa svim njihovim vrlinama i manama. Oko 11. septembra mogli biste da srušite sopstvene predrasude o ljubavi. Slobodne Device očekuje poznanstvo sa osobom koja nije savršena, ali će upravo zbog toga biti savršena za njih.

Sredinom meseca moguća je kriza u vezi, ali ona će označiti početak novog poglavlja. Kraj septembra mogao bi da donese romantično putovanje ili susret koji će vam potpuno promeniti život.

VAGA

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vaš septembar 2026. biće prava umetnost ljubavi. Iznenadićete partnera neobičnim izjavama osećanja i romantičnim gestovima. Oko 13. septembra mogli biste da upoznate buduću ljubav na mestu na kojem to najmanje očekujete, možda na izložbi ili u knjižari.

Sredinom meseca možete da posumnjate u svoj izbor. Zvezde vam savetuju da poslušate srce, a ne razum. Od 23. septembra očekuju vas veći sklad i razumevanje. Kraj meseca donosi stabilnost, bliskost i toplinu u vezi.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ovo je mesec koji bi mogao zauvek da vas promeni. Preispitivaćete svoje stavove o ljubavi, što će dovesti do dubokih ličnih promena. Oko 9. septembra možete da donesete važnu odluku o budućnosti svog odnosa.

Sredinom meseca očekuju vas nalet strasti i bolje razumevanje sa partnerom. Slobodne Škorpije mogle bi da upoznaju osobu koja će godinama ostati uz njih. Oko 20. septembra moguća je veridba ili odluka o zajedničkom životu. Kraj meseca donosi sklad ukoliko budete potpuno iskreni.

STRELAC

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ljubav će vas pronaći kada joj se najmanje budete nadali. Oko 6. septembra mogli biste da upoznate posebnu osobu tokom putovanja ili bavljenja sportom. Vaš optimizam i otvorenost privući će veliki broj obožavalaca.

Sredinom meseca očekuju vas snažne emocije i strastvena ljubavna priznanja. Oko 24. septembra možete da dobijete neočekivanu ponudu koja će promeniti vaš ljubavni život. Kraj meseca donosi manje izazove, ali će vam smisao za humor pomoći da ih lako prevaziđete.

JARAC

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Podsetićete se kako izgleda prava ljubav. Oko 4. septembra partner bi mogao da vam priredi romantično iznenađenje. Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju osobu koja deli njihove životne vrednosti i pogled na budućnost.

Sredinom meseca moguć je ozbiljan razgovor o zajedničkim planovima. Nemojte ga izbegavati! Datum koji bi mogao da bude presudan za vaš odnos je 22. septembar. Kraj meseca donosi sklad i stabilnost ukoliko otvorite srce i dozvolite sebi da volite.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vaš septembar 2026. biće pun neočekivanih obrta. Oko 11. septembra mogli biste da upoznate osobu koja će srušiti sve vaše dosadašnje predstave o ljubavi. Sredinom meseca osetićete posebnu povezanost sa partnerom. Činiće vam se da možete da osetite jedno drugo čak i kada ste razdvojeni.

Slobodne Vodolije očekuje poznanstvo sa osobom sličnih interesovanja, koja bi najpre mogla da postane blizak prijatelj, a zatim i partner. Oko 26. septembra moguće je neobično, ali uzbudljivo pitanje o zajedničkoj budućnosti. Kraj meseca donosi sklad ako ostanete verni sebi.

RIBE

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ljubavni horoskop za septembar 2026. obaviće vas romantičnom maglom. Oko 12. septembra mogli biste da se zaljubite do ušiju. Vaše osećajno srce biće posebno prijemčivo za lepotu, umetnost i romantične gestove. Sredinom meseca očekuju vas duboka bliskost i međusobno razumevanje.

Slobodne Ribe mogle bi da upoznaju osobu koja će razumeti njihovu dušu. Oko 25. septembra moguć je važan izbor, a zvezde vam savetuju da sledite osećanja. Kraj meseca donosi sklad ukoliko se ne budete plašili da sanjate.

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