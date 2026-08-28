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Nakon dugogodišnjeg braka, jedan suprug izjavio je da želi razvod jer je njegova supruga postala ogorčena i mrzovoljna, nesvestan da je njen unutrašnji slom direktna posledica njegovog višegodišnjeg odnosa prema njoj.

Bračna intimnost potpuno je nestala nakon što mu je pre deset godina dijagnostikovan karcinom prostate, što je dovelo do problema sa impotencijom. Od tog trenutka, digitalni sadržaj za odrasle postao je njegova svakodnevna navika. Pravdajući se da mu je uz telefon lakše da postigne uzbuđenje nego u živom kontaktu, potpuno je zanemario suprugu, ostavljajući je da se bori sa osećajem odbačenosti dok posmatra kako bira ekran umesto njihove zajedničke bliskosti.

Ženi smeta što suprug gleda filmove za odrasle kraj nje Foto: Shutterstock

Emotivna izolacija

U svojoj 67. godini, dok ona ima 64, muž vodi aktivan društveni život. Redovno igra golf sa društvom, hvali se lepoticama penzionerskih dana i deluje kao čovek koji u potpunosti uživa u svakom trenutku. Međutim, povratkom u kuću njegova energija se menja - suprugu jedva primećuje, upućuje joj neprijatne opaske i ponovo se povlači u svet pametnog telefona. Ona se zbog toga nalazi na prekretnici, razapeta između straha da ne ostane sama sa mačkom i saznanja da je trenutni brak duboko ponižava.

Savet bračne savetnice

Savetnica Didre naglašava da se ovakva situacija ne sme posmatrati samo kao prolazna kriza u spavaćoj sobi.

"Postupci supruga, a naročito bezobzirno gledanje sadržaja za odrasle u njenom prisustvu uprkos svesti o tome koliko je to boli, imaju znatno dublje posledice. Takvo ponašanje, kao i otvoreno okretanje takvom sadržaju pred vama, predstavlja zlostavljanje," navodi ona.

Žena se zbog svega obratila bračnoj savetnici Foto: Shuterstock

Ipak, otvara se i ključno pitanje koje žena često potiskuje: ukoliko bi suprug naprasno promenio odnos, pokazao trud i poželeo da vrati staru strast, da li bi ona zaista mogla ponovo da bude srećna kraj njega, ili je želja za ostankom u braku samo izraz dubokog straha od napuštenosti?

Donošenje odluke

Stručna preporuka jeste odlazak na individualnu terapiju kako bi žena definisala sopstvene potrebe i želje za budućnost, uz obavezno građenje stabilne mreže podrške kroz bliske ljude i prijatelje. Psihološko savetovanje moglo bi i suprugu da otvori oči o razmerama štete koju je načinio, ali sama promena zavisi isključivo od njegove volje.

Na kraju, najvažnija poruka jeste da ostanak u lošem braku i potpadanje pod potpunu samoću nisu jedine dve opcije koje postoje. Strah od usamljenosti ne sme biti opravdanje za ostanak u zajednici u kojoj se čovek već oseća usamljeno i nevoljeno.

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