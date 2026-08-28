Ove lepotice se bore za krunu! Sve je spremno za finalno veče, koja od njih će poneti titulu Miss Universe Srbije?
Pripreme za spektakularno finale izbora Miss Universe Srbija 2026 privode se kraju, a ovogodišnje takmičenje nosi pečat nove ere. Nacionalna licenca sada je u rukama Toxic produkcije i njenog vlasnika Nemanje Popovića, koji kao nacionalni direktor najavljuje spektakl na znatno višem nivou nego prethodnih godina.
Ekskluzivni događaj zakazan je za nedelju, 30. avgust, sa početkom u 21 čas u prostoru "Ložionice", dok će gledaoci širom zemlje moći da prate direktan prenos na Prvoj televiziji.
"Srbija je godinama imala promenjive organizatore, višegodišnje pauze i česte promene licence, zbog čega nije izgrađen kontinuitet niti prepoznatljiv nacionalni brend. Miss Universe Serbia 2026 predstavlja novi početak - prvi put iza licence stoji kompletan profesionalni tim, odnosno Toxic produkcija, sa jasnom vizijom razvoja nacionalnog izbora i dugoročne strategije," navodi sagovornik blizak organizaciji.
Novi standardi i vizija produkcije
Nemanja Popović ističe da je primarni cilj tima odabir devojke koja će na najlepši način predstavljati zemlju u svetu.
"Veliko mi zadovoljstvo predstavlja činjenica da licenca od ove godine pripada nama i daćemo sve od sebe da najveće takmičenje za Miss na svetu podignemo na najviši mogući nivo. Stalo nam je da, zajedno, odaberemo devojku koja će našu zemlju predstaviti onako kako treba, da bude na ponos svakoga od nas," naglasio je Popović.
Organizatori najavljuju i buduće projekte visoke produkcije, naglašavajući značaj predstojeće večeri.
"U nedelju nas očekuje gala veče! Toxic produkcija je sazrela da velike projekte i prati i stvara, od početka do kraja. U planu je još mnogo toga i radujemo se da pokažemo šta sve možemo, da ljudi zaista imaju u čemu da uživajiu. Konkretno sada, kada je u pitanju izbor za Miss Universe Srbija, kompletna ekipa se potrudila da ljudima pokaže kako ova takmičenja zaslužuju i treba da izgledaju - na daleko većem nivou, dostojanstveno, smisleno," izjavio je Popović.
Ko su 16 finalistkinja izbora za Miss Universe Srbija 2026
Za šampionsku titulu i krunu boriće se 16 izuzetnih devojaka koje ulaze u završnicu takmičenja:
Mina Đurđević (22) iz Sremske Mitrovice, studentkinja engleskog jezika i prodajni agent.
Jovanka Radojičić (26) iz Čačka, laboratorijski tehničar, profesionalna šminkerka i vlasnica bjuti salona.
Jovana Karać (22) iz Turije, zaposlena kao host.
Ajsela Kadribašić (20) iz Prijepolja, bavi se knjigovodstvom i profesionalnim šminkanjem.
Nikolina Marković (19) iz Beograda, studentkinja društvenih nauka i kreira sadržaj za mreže.
Tara Stojšić (20) iz Sente, profesionalna šminkerka i glumica.
Amanda Vukliš (25) iz Beograda poreklom sa Kube, bavi se modelingom i dizajnom enterijera.
Nada Bošković (23) iz Beograda, studentkinja bankarstva i finansija i televizijska voditeljka.
Jelena Njegovan (23) iz Apatina, defektolog angažovan u radu sa decom sa smetnjama u razvoju.
Mila Janković (21) iz Niša, studentkinja stomatologije i preduzetnica.
Helena Petrović (18) iz Leskovca, model i kreatorka sadržaja na društvenim mrežama.
Nikolina Vujčić (24) iz Čikaga, poreklom iz Dragova, medicinska sestra u pedijatrijskoj hitnoj službi.
Milica Sretkov (23) iz Pančeva, medicinska sestra i apsolvent fizioterapije.
Anđela Milojević (24) iz Beograda, takmičarka u preponskom jahanju i studentkinja master studija na Fakultetu sporta.
Anđelina Ristić (19) iz Beograda, studentkinja Visoke hotelijerske škole.
Marta Bakić (18) iz Prokuplja, učenica srednje škole.
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