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Pripreme za spektakularno finale izbora Miss Universe Srbija 2026 privode se kraju, a ovogodišnje takmičenje nosi pečat nove ere. Nacionalna licenca sada je u rukama Toxic produkcije i njenog vlasnika Nemanje Popovića, koji kao nacionalni direktor najavljuje spektakl na znatno višem nivou nego prethodnih godina.

Ekskluzivni događaj zakazan je za nedelju, 30. avgust, sa početkom u 21 čas u prostoru "Ložionice", dok će gledaoci širom zemlje moći da prate direktan prenos na Prvoj televiziji.

Nemanja Popović Foto: Toxic

"Srbija je godinama imala promenjive organizatore, višegodišnje pauze i česte promene licence, zbog čega nije izgrađen kontinuitet niti prepoznatljiv nacionalni brend. Miss Universe Serbia 2026 predstavlja novi početak - prvi put iza licence stoji kompletan profesionalni tim, odnosno Toxic produkcija, sa jasnom vizijom razvoja nacionalnog izbora i dugoročne strategije," navodi sagovornik blizak organizaciji.

Novi standardi i vizija produkcije

Nemanja Popović ističe da je primarni cilj tima odabir devojke koja će na najlepši način predstavljati zemlju u svetu.

"Veliko mi zadovoljstvo predstavlja činjenica da licenca od ove godine pripada nama i daćemo sve od sebe da najveće takmičenje za Miss na svetu podignemo na najviši mogući nivo. Stalo nam je da, zajedno, odaberemo devojku koja će našu zemlju predstaviti onako kako treba, da bude na ponos svakoga od nas," naglasio je Popović.

Organizatori najavljuju i buduće projekte visoke produkcije, naglašavajući značaj predstojeće večeri.

"U nedelju nas očekuje gala veče! Toxic produkcija je sazrela da velike projekte i prati i stvara, od početka do kraja. U planu je još mnogo toga i radujemo se da pokažemo šta sve možemo, da ljudi zaista imaju u čemu da uživajiu. Konkretno sada, kada je u pitanju izbor za Miss Universe Srbija, kompletna ekipa se potrudila da ljudima pokaže kako ova takmičenja zaslužuju i treba da izgledaju - na daleko većem nivou, dostojanstveno, smisleno," izjavio je Popović.

Ko su 16 finalistkinja izbora za Miss Universe Srbija 2026

Za šampionsku titulu i krunu boriće se 16 izuzetnih devojaka koje ulaze u završnicu takmičenja:

Mina Đurđević (22) iz Sremske Mitrovice, studentkinja engleskog jezika i prodajni agent.

Mina Đurđević, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Jovanka Radojičić (26) iz Čačka, laboratorijski tehničar, profesionalna šminkerka i vlasnica bjuti salona.

Jovana Radojčić, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Jovana Karać (22) iz Turije, zaposlena kao host.

Jovana Karać, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Ajsela Kadribašić (20) iz Prijepolja, bavi se knjigovodstvom i profesionalnim šminkanjem.

Ajsela Kadribašić, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Nikolina Marković (19) iz Beograda, studentkinja društvenih nauka i kreira sadržaj za mreže.

Nikolina Marković, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Tara Stojšić (20) iz Sente, profesionalna šminkerka i glumica.

Tara Stojšić, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Amanda Vukliš (25) iz Beograda poreklom sa Kube, bavi se modelingom i dizajnom enterijera.

Amanda Vukliš, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Nada Bošković (23) iz Beograda, studentkinja bankarstva i finansija i televizijska voditeljka.

Nada Bošković, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Jelena Njegovan (23) iz Apatina, defektolog angažovan u radu sa decom sa smetnjama u razvoju.

Jelena Njegovan, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Mila Janković (21) iz Niša, studentkinja stomatologije i preduzetnica.

Mila Janković, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Helena Petrović (18) iz Leskovca, model i kreatorka sadržaja na društvenim mrežama.

Helena Petrović, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Nikolina Vujčić (24) iz Čikaga, poreklom iz Dragova, medicinska sestra u pedijatrijskoj hitnoj službi.

Nikolina Vujčić, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Milica Sretkov (23) iz Pančeva, medicinska sestra i apsolvent fizioterapije.

Milica Sretkov, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Anđela Milojević (24) iz Beograda, takmičarka u preponskom jahanju i studentkinja master studija na Fakultetu sporta.

Anđela Milojević, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Anđelina Ristić (19) iz Beograda, studentkinja Visoke hotelijerske škole.

Anđelina Ristić, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

Marta Bakić (18) iz Prokuplja, učenica srednje škole.

Marta Bakić, Miss Universe Srbija 2026 Foto: Ustupljene fotografije/Mirko Tabašević

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