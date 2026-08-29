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Odri Ekert, Miss SAD 2025, dva puta je pala na sceni tokom svoje oproštajne šetnje na izboru za Miss USA 2026. Nezgode su se dogodile u četvrtak uveče, neposredno pre nego što je krunu predala svojoj naslednici, Džastis Keli iz Virdžinije. Ekert je kasnije u izjavi za medije komentarisala padove i našalila se kako se oseća kao "Dženifer Lorens sveta lepote".

Dva pada na opraštanju

Prošlogodišnja pobednica izašla je pred publiku kako bi se oprostila od titule. Dok je hodala prema sredini scene, Ekert se spotakla o dugačku haljinu, posrnula i umalo izgubila krunu. Voditelj Ijan Ziring odmah joj je pomogao da ustane, a publika ju je podržala aplauzom. Nešto kasnije ponovo se pojavila na bini. Iako je hodala opreznije, dogodio joj se još jedan pad. Ni to je nije omelo - samo je slegnula ramenima i nastavila s programom kako bi krunisala novu pobednicu, 31-godišnju Džastis Keli.

Ekert: Bio je to prilično stresan trenutak

U izjavi za People, Ekert je otkrila da je cela situacija za nju bila "prilično stresna". Otkrila je da je jednom pala i iza scene neposredno pre izlaska, a zbog brzog tempa programa nije imala vremena da popravi haljinu. "Zatim sam pala još dvaput tokom samog hoda. Definitivno nisam tako zamišljala oproštaj od scene Miss USA, pogotovo jer je to za mene ionako bio vrlo emotivan trenutak", rekla je.

"Najvažnije je kako se podigneš"

Ekert je dodala da je, nakon što je sve prespavala, u nezgodama pronašla i ljudsku stranu. "Svi smo mi samo ljudi i ponekad stvari ne idu savršeno, čak ni na sceni na kojoj bi sve trebalo da bude besprekorno. Mislim da je najvažnije kako se podigneš nakon pada", izjavila je.

Našalila se i na svoj račun, referišući se na poznati pad glumice Dženifer Lorens na dodeli Oskara. "Rekli su mi da sam sada 'Dženifer Lorens sveta lepote'. Ako je to ono po čemu će me pamtiti, pristajem na to!", poručila je Ekert.

Za kraj je izrazila nadu da će publika u svemu videti i dozu humora. "Nadam se da će se ljudi setiti da je ispod te krune realna osoba koja je prolazila kroz vrlo emotivan i haotičan trenutak. Draže mi je da nas ovakvi neočekivani trenuci podsete da smo svi ljudi."

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