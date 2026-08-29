Slušaj vest

Prevare partnera česta su tema ljubavnih veza, a mnogi se šokiraju kad otkriju da ih je partner tako povredio jer to ne bi nikad očekivali. Žena koja vodi jedan od najvećih legalnih bordela u Evropi otkrila je najčešće načine na koje supruge i devojke shvate da ih partneri varaju sa seksualnim radnicama.

Ketrin de Noar (31), koja već gotovo deset godina vodi bordel i redovno deli uvide iz sveta industrije za odrasle, ispričala je da je u svom poslu videla sve – od bizarnog rada majke i ćerke zajedno do neobičnih igara uloga. Međutim, ono što najviše privlači pažnju jeste njeno otkriće kako muškarci zapravo najčešće budu uhvaćeni.

“Prvo, mnogi muškarci jednostavno ne nose dovoljno gotovine“, otkriva Ketrin. “Zato odlaze da podižu novac na bankomatu koji se obično nalazi u ili pored bordela. Kada žena na zajedničkom računu vidi podizanje velike svote novca u četiri ujutro – sumnja je gotovo neizbežna”.

U galeriji pogledajte fotografije Ketrin de Noar, menadžerke bordela:

1/6 Vidi galeriju Menadžerka legalnog bordela, Ketrin de Noar, govori o bizarnim zahtevima klijenata Foto: printscreen/tiktok/ kate.denoire

Drugi klasičan propust? Uključena deljena lokacija na telefonu. “Neverovatno je koliko njih zaboravi da isključi opciju praćenja. Tako njihove partnerke mogu tačno da vide gde se nalaze”, kaže Ketrin.

Još jedan uobičajen način otkrivanja afere su – ulaznice. “Za ulazak u bordel kupuje se karta koja važi 24 sata. Muškarci je često stave u džep s namerom da se vrate sledećeg dana, ali jednostavno zaborave na nju. Kada partnerka pronađe takvu ulaznicu, sve postaje jasno”.

Iako bi se moglo pretpostaviti da su noći najprometnije, Ketrin otkriva da je najveća gužva u bordelu između 15 i 17 sati. “Mnogo muškaraca dolazi tokom pauze za ručak. Lako je šefu reći da imaju sastanak s klijentom, a zapravo dođu kod nas”, dodaje. Po njenim procenama, čak 70 odsto muškaraca koji dolaze u bordel su u vezama ili braku.

Na pitanje zašto toliko oženjenih muškaraca traži seksualne usluge, Ketrin kaže: “Brak možda ne funkcioniše, ali ne žele da ga prekinu. Ili imaju specifičnu erotsku fantaziju koju se boje da podele s partnerkom jer misle da će biti osuđeni. To je posebno često s BDSM-om – muškarci dolaze da istraže ono što ne žele da uvedu u svoju vezu”.

Ketrin se u industriji našla sasvim slučajno. Dok je čitala članak o vođenju bordela pod naslovom "Zovu me svodnikom, ali ja štitim žene", shvatila je da bi to mogao da bude njezin poziv. “Pisalo je kako je ovaj posao isti kao i svaki drugi. Kada sam završila s čitanjem, pomislila sam: ‘Želim to da radim. Ovo je moj posao iz snova’”, prneosi Večernji.hr.

Iako nije imala nikakvog iskustva ni u seksualnom radu ni u menadžmentu, prijavila se – i dobila posao. Danas, devet godina kasnije, Ketrin s ponosom vodi svoj bordel i otvoreno govori o tabu-temama koje drugi radije skrivaju.

Video: Ovo je razlog za držanje bankomata u bordelu