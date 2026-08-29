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Za nekoga je 14 sopstvene dece veoma naporna organizacija i preživljavanje, dok za drugoga to može da bude ostvarenje životnog poziva. Ali sasvim je razumljivo da sa tolikim brojem dece novac nestaje brzinom munje. A njihovoj mami Šej Barbi (44) iz Čikaga zabave definitivno ne nedostaje.

Šej i njen suprug Vil Barbi koji se bavi preduzetništvom i ulaganjem u nekretnine, sami brinu o svojoj brojnoj porodici i ponosni su na to što im nije potrebna ničija finansijska niti praktična pomoć. Šej je mama i domaćica sa punim radnim vremenom.

Njihovo prvo dete rođeno je pre 25 godina, a najmlađe pre pet. Porodica godišnje na hranu potroši vrtoglavih 42.800 funti. Deo troškova srećom smanjuje njihovih 40 kokošaka koje ih snabdevaju jajima. Porodica ih svake nedelje pojede oko 180. Roditelji svakog meseca kupuju i do 36 galona mleka.

Porodica Šej i Vila Barbi Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ali to ni izdaleka nije sve. Još oko 11.000 funti godišnje odlazi na odeću, a rođendan svakog deteta košta ih više od 400 funti. Za Božić potroše dodatnih 5.200 funti, a za svako dete kupuju i školski pribor u vrednosti od 1.500 funti.

Iako im porodični budžet ponekad zadaje ozbiljne glavobolje, sad se dobro držite – još jedno dete nije isključeno.

„Nismo se ciljano trudili da začnemo dete, ali nismo se ni trudili da ih nemamo. Otvoreni smo za ono što nam Gospod pripremi“, iskreno kaže Šej. Zbog lakih trudnoća lekar joj je navodno čak dao nadimak „mašina“.

„Sami obezbeđujemo hranu, kuvamo i čistimo“, ponosno kaže Šej o njihovoj samostalnosti. Decu kod kuće školuju već 14 godina, a starija postepeno odlaze na fakultet.

Ovih godina je Šej Barbi bila trudna Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Njihov najveći problem, paradoksalno, nije nedostatak novca, već prevoz. Porodica ima pet automobila, ali često koristi vozilo sa 15 sedišta. Međutim, ni ono nije uvek dovoljno, pa ponekad kreću u dva automobila.

A kada se svih četrnaestoro dece negde pojavi zajedno, ljudi to, razumljivo, primete.

„Videla sam ljude kako nas broje, ali reakcije su uglavnom pozitivne. Govore nam kako imamo prelepu i lepo vaspitanu decu. Obično čujemo: ‘Vau, to je neverovatno, uopšte ne izgledate kao da imate 14 dece! Mora da imate strpljenje sveca!’“ dodaje Šej uz osmeh.