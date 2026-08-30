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Kraj avgusta i početak septembra idealno je vreme za pripremanje zimnice. Hladne dane mnogi ne mogu ni da zamisle bez bogate trpeze, a lovačka salata je na njoj neizostavna.

Jednostavno se pravi, domaćice tvrde da je bolja i od ajvara, a svakom jelu daje posebnu draž. Donosimo vam recept za domaću lovačku salatu koju ćete obožavati.

Foto: Janna Danilova / Alamy / Profimedia

Sastojci za lovačku salatu:

- 2 kg paradajza

- 3 kg mešane paprike (zelene, žute i crvene)

- 1/2 kg šargarepe

- Nekoliko feferona

- Beli luk po želji

- 2 dcl ulja

- 3 dcl sirćeta

- 1 veća kašika soli

- 150 g šećera

- 1 manja kesica bibera (ili količina po ukusu)

- 2-3 lovorova lista

- 1 konzervans (po izboru)

Priprema:

Operite sve povrće temeljno. Paradajz i paprike isecite na sitnije komade, dok šargarepu možete rendati ili sitno iseći. Feferone i beli luk sitno iseckajte, u zavisnosti od vaših preferencija.

U velikoj posudi, pomešajte paradajz, paprike, šargarepu, feferone i beli luk. Dobro promešajte da se svi sastojci sjedine. U posebnoj šerpi, pomešajte ulje, sirće, so, šećer, biber i lovorov list. Zagrijte na srednjoj vatri dok se so i šećer ne rastvore.Kada se marinada zagreje, prelijte je preko povrća. Sve dobro promešajte i kuvajte na laganoj vatri 30-40 minuta, uz povremeno mešanje.

Kada je salata gotova, stavite je u čiste, prethodno sterilisane tegle. Ako želite, dodajte konzervans prema uputstvu. Zatvorite tegle i ostavite ih da se ohlade.