Slušaj vest

Jastuke u mašini perite prema vrsti materijala, uglavnom na svakih 3 do 6 meseci, uz dodatak dve teniske loptice u bubanj radi očuvanja oblika.

Priprema i pranje po materijalima

Sintetički jastuci: Perite ih na temperaturi do 60°C sa blagim deterdžentom uz srednji broj obrtaja centrifuge.

Jastuci od perja: Perite na nižim temperaturama od 30°C do 40°C koristeći blagi deterdžent ili sredstvo za osetljiv veš, uz nizak broj obrtaja.

Lateks i memorijska pena: Ovi materijali se obično ne peru u mašini već ručno, jer ih jaka centrifuga i voda mogu uništiti.

Kako se pravilno peru jastuci u veš mašini Foto: Shutterstock

Korisni saveti za mašinsko pranje

Ubacite dva jastuka istovremeno kako bi mašina ravnomerno rasporedila težinu. Ubacite čiste teniske loptice u bubanj da sprečite zgrudvavanje punjenja tokom pranja i sušenja. Uvek proverite uputstva proizvođača na etiketi pre stavljanja u mašinu.

Foto: Nadezda Ledyaeva / Alamy / Profimedia

Najčešće greške

Stručnjaci upozoravaju da čak i najkvalitetniji jastuci mogu biti trajno oštećeni ako se peru na pogrešan način:

Mnogi misle da će veća količina deterdženta bolje oprati jastuk, ali istina je upravo suprotna. Višak deterdženta prodire duboko u punjenje i veoma ga je teško potpuno isprati.

"Na taj način ostaje sapunica u unutrašnjosti jastuka, što može da izazove iritaciju kože, privuče još više prljavštine i učini da jastuk postane tvrd i pun grudvica umesto mekan i svež", objašnjava stručnjakinja za održivo čišćenje Ketrin Grin.

Jedna od najvećih grešaka je vraćanje jastuka na krevet dok je u njemu ostalo i malo vlage. Čak i mala količina vlage može da izazove neprijatan miris. Još ozbiljniji problem je razvoj buđi unutar punjenja, što može predstavljati zdravstveni rizik.

Ako je potrebno, uključite više ciklusa sušenja, a zatim ostavite jastuke da se potpuno osuše na provetrenom mestu. Pre sušenja obavezno proverite etiketu proizvođača da biste videli da li je jastuk pogodan za sušenje u mašini.