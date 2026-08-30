Nikolina Vujičić je srpska predstavnica na Mis Univerzum: Evo ko je ova lepotica koja je sve očarala
Nikolina Vujčić (24) iz Čikaga, poreklom iz Dragova, medicinska sestra u pedijatrijskoj hitnoj službi proglašena je za najlepšu devojku Srbije na takmičenju Mis Univerzum 2026.
Između 16 finalistkinja stručni žiri je birao i odabrao da počasnu titulu nosi upravo ova mlada dama koja je mnogima bila i favorit od samog početk.a
Ovako izgleda Nikolina Vujičić:
Nikolina je nedavno govorila o svojim planovima za budućnosti i medicini kao profesiji:
"Planiram da nastavim master studije iz medicinske edukacije, a zatim da upišem školu za medicinske sestre specijaliste, sa fokusom na lečenje neplodnosti. San mi je da otvorim inkluzivnu kliniku na kojoj ću pomoći ženama da dobiju dugo željeno potomstvo", govorila je za Serbian Times.
Nikolina je sa 18 godina postala Miss Des Plaines Teen USA, učestvovala je na Miss Illinois Teen USA izboru, bila među 15 polufinalistkinja i dobila Spirit nagradu. "Ovo je bilo moje prvo ozbiljno takmičenje i neće biti poslednje, planiram da se uskoro ponovo takmičim", rekla je tada za journal-topics.com i to i ostvarila. U tom intervjuu napomenula je da želi da se posveti borbi protiv dečjih bolesti, o kojima se retko govori.