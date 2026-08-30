Slušaj vest

Nikolina Vujčić (24) iz Čikaga, poreklom iz Dragova, medicinska sestra u pedijatrijskoj hitnoj službi proglašena je za najlepšu devojku Srbije na takmičenju Mis Univerzum 2026.

Između 16 finalistkinja stručni žiri je birao i odabrao da počasnu titulu nosi upravo ova mlada dama koja je mnogima bila i favorit od samog početk.a

Ovako izgleda Nikolina Vujičić:

1/8 Vidi galeriju Mis Univerzum Srbija 2026 Foto: TV Prva prinscreen

Nikolina je nedavno govorila o svojim planovima za budućnosti i medicini kao profesiji:

"Planiram da nastavim master studije iz medicinske edukacije, a zatim da upišem školu za medicinske sestre specijaliste, sa fokusom na lečenje neplodnosti. San mi je da otvorim inkluzivnu kliniku na kojoj ću pomoći ženama da dobiju dugo željeno potomstvo", govorila je za Serbian Times.