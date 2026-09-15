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Josip Broz Tito važio je za vrsnog poznavaoca dobre hrane i pasioniranog hedonistu kada je reč o specijalitetima od mesa. Među brojnim jelima koja su se nalazila na njegovom meniju, posebno mesto zauzimala je Karađorđeva šnicla.

Ovaj čuveni domaći delikates, nazvan u čast Karađorđa Petrovića, ubrzo je postao jedno od najprepoznatljivijih jela jugoslovenske gastronomije. Ovaj gurmanski klasik i danas predstavlja omiljeni izbor mnogih ljubitelja tradicionalne kuhinje.

Karađorđeva šnicla Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

Sastojci za 4 osobe

Za pripremu omiljenog Titovog specijaliteta potrebno je obezbediti sledeće namirnice:

4 teleća ili svinjska odreska (od po 150 grama)

200 grama kajmaka (ili guste pavlake za kuvanje)

2 jaja

100 grama brašna

100 grama prezli

So i biber po ukusu

Ulje za duboko prženje

Svež peršun i kolutovi limuna za dekoraciju Način pripreme

Meso najpre blago obradite kuhinjskim čekićem kako bi omekšalo i postalo tanje, vodeći računa da ne dođe do pucanja vlakana. Sa obe strane dodajte prstohvat soli i bibera. Preko svakog odreska ravnomerno nanesite kašiku kajmaka, pa pažljivo umotajte meso u čvrst rolat kako fil ne bi iscureo tokom termičke obrade.

Karađorđeva šnicla Foto: Shutterstock

Pripremite tri zasebne posude – jednu sa brašnom, drugu sa razmućenim jajima i treću sa prezlama. Svaki pripremljeni rolat redom uvaljajte u brašno, zatim u jaja i na kraju u prezle, osiguravajući da pohovani sloj bude ujednačen.

U dubljem tiganju zagrejte veću količinu ulja, pa ubacite šnicle i pržite ih na umerenoj temperaturi dok ne dobiju zlatnu i hrskavu koricu, što obično traje između 5 i 7 minuta po strani. Kada su gotove, odložite ih na papirni ubrs kako bi se oslobodile viška masnoće.

Šnicle poslužite dok su još tople, uz dekoraciju od svežeg peršuna i limuna. Kao prilog uz ovo jelo odlično se slažu pečeni krompir, pire ili sveža sezonska salata.

Pogledajte video: Kako je nastala Karađorđeva šnicla