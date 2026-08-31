Kolagen može pomoći koži i zglobovima, ali nije zamena za kvalitetnu negu kože, zaštitu od sunca i zdrav način života

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Kao najzastupljeniji protein u ljudskom organizmu,kolagen je zaslužan za čvrstinu i elastičnost tkiva. Međutim, prirodna proizvodnja ovog proteina opada sa godinama, što uzrokuje pojavu bora, ali i česte bolove u zglobovima, prenosi BBC.

Ovaj proces starenja stvorio je izuzetno profitabilnu industriju lepote i zdravlja, koja tržištu nudi suplemente u obliku praha, kapsula, napitaka i gumenih bombona. Gostujući u popularnoj emisiji "The One Show", britanski lekar i TV lice doktor Ksand pokušao je da spusti strasti oko ovih preparata i objasni njihovo stvarno poreklo i sastav.

"Svima koji se bave zdravim načinom života reći ću da sam i ja bio zainteresovan za to - i ja sam verovao u priču o kolagenu. Kolagen je najzastupljeniji protein u vašem telu, vaše telo praktično drži kolagen. A kada ostarite, kolagen počinje da se razgrađuje i zato vam zglobovi škripe i pojavljuju se bore. Zato vam konzumiranje kolagena deluje logično – pomislite: "Ući će u moju kožu, stići će do mojih zglobova i obnoviće me.'", objasnio je doktor.

Industrijska prerada

Doktor Ksand je pred kamerama opisao i svoje iskustvo iz posete jednom proizvodnom pogonu u Kini, gde je svedočio procesu dobijanja ovog suplementa.

"Industrija kolagena u potpunosti se oslanja na otpadne proizvode industrijske prerade mesa i ribe - dakle, na kopita, kokošje kandže, svinjske papke, svinjske uši, repove, kožu... Sve to kuvate sa hlorovodoničnom kiselinom i na kraju dobijete kolagen", rekao je.

Objasnio je da su proizvođači još tokom devedesetih godina shvatili da sporedne životinjske ostatke umesto u stočnu hranu mogu da preusmere u znatno skuplje kozmetičke proizvode.

Kako nastaje industrijski kolagen Foto: Shutterstock

"Istraživanja kažu da ne deluje", rekao je doktor Ksand, dodajući da čitava priča deluje deluje neuverljivo. Njegovo izlaganje i detaljan opis sirovina izazvali su prilično neprijatne reakcije prisutnih u studiju, pa je komičarka Džudi Lav u neverici dodirivala svoje lice dok je slušala o životinjskim otpacima.

Naučni dokazi

Ove tvrdnje podstakle su burnu debatu na društvenim mrežama. Dok su pojedini korisnici u komentarima isticali da su im suplementi pomogli kod bolova u zglobovima i poboljšali kvalitet kose, kože i noktiju, drugi su kritikovali pritisak koji se vrši na žene da po svaku cenu održavaju mladolik izgled.

Sa druge strane, obimna studija stručnjaka sa Univerziteta Anglija Raskin, koja je obuhvatila 113 kliničkih ispitivanja i blizu 8.000 pacijenata, pokazala je drugačije rezultate. Njihove analize potvrdile su da redovno uzimanje kolagena ublažava simptome artritisa, poput bolova i ukočenosti, kao i da doprinosi zdravlju mišićnog tkiva.

Doktor objasnio sve o kolagenu Foto: Shutterstock

Profesor javnog zdravlja Li Smit sa pomenutog univerziteta naglasio je da su prodavci često skloni preterivanju i obećavanju brzih efekata podmlađivanja.

"Kolagen nije lek za sve, ali postoje pouzdani dokazi da može imati koristi kada se dosledno koristi tokom dužeg perioda, posebno za kožu i osteoartritis. Naši nalazi pokazuju jasne koristi u ključnim oblastima zdravog starenja, ali istovremeno razbijaju neke od mitova koji prate njegovu upotrebu," rekao je.

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