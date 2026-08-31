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Sa završetkom leta počinje period kada se smrdibube sve češće pojavljuju na prozorima, terasama i fasadama, tražeći zaklon od svežijih noći. Dovoljna im je najmanja pukotina oko prozora ili vrata da se uvuku u stan, a kada jednom pronađu toplo mesto, nije ih lako izbaciti.

Iako postoje različiti preparati namenjeni njihovom suzbijanju, mnogi radije biraju jednostavnija rešenja bez jakih hemikalija. Jedno od njih može da se napravi kod kuće uz pomoć eteričnog ulja nane.

Miris koji nama prija, smrdibubama smeta

Foto: Gerd Harder / Alamy / Profimedia

Intenzivan miris nane, koji ljudi uglavnom doživljavaju kao prijatan i osvežavajući, ovim insektima nije naročito privlačan.

Smrdibube se u velikoj meri oslanjaju na čulo mirisa dok se kreću i traže odgovarajuće mesto za boravak, pa jak miris eteričnog ulja može da im učini određeni prostor manje privlačnim.

Zbog toga se mešavina sa nanom najčešće koristi upravo na mestima kroz koja insekti mogu da uđu u kuću.

Kako se pravi prirodni sprej protiv smrdibuba

Priprema traje svega nekoliko trenutaka.

Foto: Jennifer Tepp / Alamy / Profimedia

U bočicu sa raspršivačem sipajte oko dva decilitra vode, a zatim dodajte 10 do 15 kapi eteričnog ulja nane. Pre svake upotrebe dobro promućkajte bočicu kako bi se sastojci ponovo sjedinili. Dobijenu mešavinu možete naprskati oko okvira prozora i vrata, ventilacionih otvora, kao i duž pukotina kroz koje smrdibube najčešće pronalaze put do unutrašnjosti doma.

Pošto miris vremenom slabi, postupak je potrebno povremeno ponoviti, naročito na mestima koja se često provetravaju.

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