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Linsi Krombi danas je milionima ljudi poznata kao „Kraljica čistoće“, žena koja od saveta za uredan dom pravi ozbiljan posao i okuplja ogromnu zajednicu na društvenim mrežama. Ipak, iza savršeno sređenih kuhinja i besprekornih površina krije se životna priča koja je počela u trenutku kada joj se, kako sama kaže, svet potpuno srušio.

Pre više od dve decenije bila je u sedmom mesecu trudnoće i čekala bliznakinje kada joj je rano ujutru policija pokucala na vrata. Njen tadašnji suprug bio je uhapšen, a ubrzo je saznala da je počinio seksualne zločine nad decom.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/4 Vidi galeriju Linsi Krombi, britanska influenserka poznata kao Kraljica čistoće Foto: instagram/lynsey_queenofclean, Printscreeen/Youtube/This Morning

Pred njom su tada bila dva meseca do porođaja, dve bebe na putu i život koji više nije ličio ni na šta što je do tog jutra poznavala.

„Želela sam da sperem sve njegove tragove“

Linsi je kasnije govorila da ju je šok potpuno paralisao. Plašila se da izlazi iz kuće, nije znala kome da se obrati niti kako da prihvati činjenicu da je živela pored čoveka o kojem očigledno nije znala sve.

Budući da je bila trudna, alkohol kao način da potisne ono što oseća nije dolazio u obzir. Umesto toga, opsesivno je počela da čisti.

Foto: Printscreeen/Youtube/This Morning

– Polivala sam kuhinjske površine, ruke, podlaktice i ribala sve – uključujući i sebe. Želela sam da sperem sve njegove tragove – rekla je.

Izbeljivač je koristila i na sopstvenom telu, a danas otvoreno govori da je takvo ponašanje bilo opasno i daleko od zdravog načina suočavanja sa traumom.

– Nije bilo dobro. To nije bilo normalno ponašanje, već mehanizam preživljavanja.

Nekoliko dana kasnije počeo je prevremeni porođaj

Uz saznanje o suprugu, Linsi je mučila još jedna misao – nosila je njegovo dvoje dece.

– Mislila sam: „Ne mogu ovo. Ne mogu da rodim njegovu decu“ – priznala je.

Nekoliko dana nakon njegovog hapšenja počeo je prevremeni porođaj.

Bliznakinje Moli i Olivija došle su na svet mnogo ranije nego što je bilo očekivano, a obe su na rođenju imale manje od 1,4 kilograma. Zbog nedostatka mesta u bolnici u Njukaslu prebačene su u Edinburg, gde je jedna ostala šest, a druga osam nedelja.

Linsi se istovremeno suočavala i sa ozbiljnim finansijskim problemima. Bez novca, sa dve prevremeno rođene bebe, vratila se kod roditelja i ponovo počela život praktično od nule.

Ali upravo su ćerke, kaže, promenile način na koji je gledala na sve što joj se dogodilo.

– Kada su se rodile, pogledala sam ih i osetila samo ljubav. Spasile su me. Morala sam da nastavim zbog njih.

Čišćenje je od mehanizma preživljavanja postalo posao

Godinama kasnije, ono za čim je posegnula u najtežem trenutku života postalo je i njeno zanimanje.

Javnost je Linsi Krombi upoznala 2013. godine u emisiji „Opsesivno-kompulzivni čistači“ na Kanalu 4, a potom je veliku popularnost stekla na društvenim mrežama. Danas je jedna od najpoznatijih britanskih influenserki posvećenih čišćenju i organizaciji doma.

Iza njenog poslovnog uspeha, međutim, i dalje stoji iskustvo koje je obeležilo njen život.

– Ne dugujem čišćenju samo uspeh, već i zdrav razum – istakla je.

Sama je objašnjavala da je u početku pokušavala da „opere“ bivšeg supruga i sve što je predstavljao iz svog života, dok je vremenom čišćenje postalo način da povrati osećaj kontrole.

Ćerkama nikada nije skrivala istinu

Linsi bivšeg supruga ne imenuje javno i naziva ga „Frik“. Kako tvrdi, njega tokom odrastanja ćerki nije zanimao kontakt sa njima.

– Imala sam sreće. Neke žene to moraju da trpe – rekla je.

Njene ćerke danas imaju 22 godine i dale su majci saglasnost da javno govori o porodičnoj prošlosti. Istinu o biološkom ocu, kaže Linsi, nisu saznale tek kada su odrasle.

– Nikada im nisam skrivala. Postoje pisma s tavana, pisao mi je iz zatvora. U njima nije bilo kajanja, već samosažaljenja – ispričala je.

Govoreći o ženama koje se nađu u sličnim okolnostima, smatra da društvena i institucionalna podrška i dalje nisu dovoljne.

– Ne mislim da je ima dovoljno. I dalje je tabu govoriti o ovome.

Novu porodicu izgradila je bez skrivanja prošlosti

Nakon perioda u kojem je pokušavala da sastavi život iz početka, Linsi se zaposlila kao recepcionerka u lekarskoj ordinaciji. Tamo je upoznala Roba, čoveka koji će kasnije postati njen drugi suprug.

Od samog početka nije želela ništa da sakrije.

Prva poruka koju mu je poslala bila je potpuno direktna:

– Razvodim se, bivši mi je pedofil i imam dvoje dece. Da li si i dalje zainteresovan?

Bio je.

Linsi i Rob kasnije su dobili sina Džejka, dok je on Moli i Oliviji tokom odrastanja bio očinska figura.

Više od dve decenije nakon jutra koje joj je promenilo život, Linsi o svom iskustvu govori bez pokušaja da ga ulepša. Ono što je nekada bilo očajničko ribanje svega što ju je podsećalo na prošlost kasnije je uspela da pretvori u posao, rutinu i način da ponovo izgradi osećaj sigurnosti.

– Ljudi su mi se smejali kada sam govorila da je čišćenje terapija. Ali kada vas anksioznost parališe, bolje je nešto uraditi nego propadati u tišini – ispričala je.

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