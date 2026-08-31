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Najpre lubenici odsecite krajeve, kao kada čistite tikvicu. Potom je postavite uspravno i širim, oštrim nožem uklonite koru.

Tako očišćeno povrće ponovo položite, vertikalno prepolovite, uspravite svaku polutku i isecite je na šnite debljine prsta. Svako parče će na sredini imati koštice. Jednostavno ga presavijte na tom delu i one će ostati na rubu svake polovine.

Žena seče lubenicu
Kako očistiti lubenicu od semena Foto: Francisco Javier Mares Guardiola / Alamy / Profimedia

Nožem pređite preko semeki i one će odmah ispasti. Ponovite postupak na svim parčićima. Zatim isecite rumene šnite na komade željenog oblika i veličine i uživajte.

(Kurir.rs/Najžena)

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 VIDEO: Kako da isečete lubebnicu na štapiće

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KAKO DA ISEČETE LUBENICU NA ŠTAPIĆE Izvor: Instagram/kalejunkie