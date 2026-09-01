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Kada je svet prvi put video Miu Šem, bila je dvadesetjednogodišnja devojka sa teško povređenom rukom, snimljena u zatočeništvu u Gazi svega nekoliko dana nakon napada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine. Gotovo tri godine kasnije, fotografije koje objavljuje izgledaju kao kadar iz nekog sasvim drugog života – elegantne haljine, crveni tepisi, modna snimanja i putovanja zamenili su slike po kojima ju je javnost prvobitno zapamtila.

Mia danas ima 24 godine i gradi karijeru modela, ali svoju prošlost ne pokušava da izbriše niti da je sakrije iza glamuroznih fotografija. Naprotiv, o 54 dana provedena u zatočeništvu i dalje govori javno, dok je ožiljak na ruci, koji se vidi i na pojedinim modnim fotografijama, ostao fizički trag svega što joj se dogodilo.

Mia Šem posle zatočeništva u Gazi Foto: EyePress News / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na festival je otišla da se zabavi, a vratila se 54 dana kasnije

Mia Šem, koja ima francusko i izraelsko državljanstvo i pre napada se bavila tetoviranjem, bila je među posetiocima muzičkog festivala Nova kada su 7. oktobra 2023. pripadnici Hamasa napali područje u blizini granice sa Gazom.

Dok je pokušavala da pobegne, vozilo u kojem se nalazila pogođeno je vatrom, a ona je ranjena u ruku i potom odvedena u Gazu. Kasnije je pričala da je zbog povrede prošla kroz operaciju, nakon koje je, prema njenom svedočenju, trpela jake bolove i sama vodila računa o zavojima.

Upravo je Mia postala jedna od prvih izraelskih talaca koje je javnost videla na snimku iz Gaze. Na videu koji je Hamas objavio 16. oktobra govorila je o povredi i medicinskoj pomoći koju je dobila, dok se na njenoj ruci jasno video trag intervencije.

Mia Šem posle zatočeništva u Gazi Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Nakon povratka kući, međutim, njena priča o zatočeništvu zvučala je sasvim drugačije. U intervjuima za izraelske televizije govorila je o strahu, izolaciji i teškim uslovima, a za izjave koje je davala dok je bila talac kasnije je rekla da ih je izgovarala pod pritiskom. Reuters je zabeležio da je nakon oslobađanja otvoreno govorila i o strahu za sopstvenu bezbednost tokom zatočeništva.

Na slobodu je puštena 30. novembra 2023. godine, tokom privremenog primirja i razmene talaca i palestinskih zatvorenika, posle ukupno 54 dana provedenih u Gazi.

Život koji danas pokazuje izgleda potpuno drugačije

Gotovo tri godine kasnije, Mia pokušava da izgradi identitet koji neće biti sveden samo na ono što joj se dogodilo.

Pogledajte u galeriji kako Mia sada izgleda:

1/6 Vidi galeriju Mia Šem posle zatočeništva u Gazi postala model Foto: instagram/mia_schem

Poslednjih meseci sve češće radi kao model, a njen profil na društvenim mrežama, koji prati oko 300.000 ljudi, ispunjen je fotografijama sa profesionalnih snimanja, putovanja i javnih događaja. Pojavljuje se i na crvenim tepisima, dok istovremeno nastavlja da govori o iskustvu iz 2023. godine i životu nakon povratka iz zatočeništva.

Posebnu pažnju nedavno je privukla serijom fotografija u pripijenoj crvenoj haljini, uz koju je nosila upečatljiv nakit. Na fotografijama nije pokušavala da sakrije ni brojne tetovaže ni ožiljak na desnoj ruci, pa su mnogi njeni pratioci upravo taj detalj doživeli kao simbol puta koji je prošla od zatočeništva do života koji danas pokušava ponovo da izgradi.

Komentari ispod fotografija uglavnom su bili puni podrške, a pratioci su joj poručivali da joj žele mirniji život, zdravlje i sreću nakon svega što je preživela.

Nije želela da ostane samo „devojka sa snimka iz Gaze“

Mia je nakon oslobađanja postala jedno od prepoznatljivijih lica kampanje za povratak talaca, često se pojavljivala na skupovima i javno govorila o svom iskustvu, traumama i teškoćama sa kojima se suočavala po povratku.

U međuvremenu se i pitanje talaca promenilo – ostaci poslednjeg izraelskog taoca odvedenog u Gazu vraćeni su u januaru 2026. godine.

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