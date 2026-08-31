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Regionalnu javnost potresla je vest o smrti infuenserke i blogerke Kristine Kovačević Hitrec, najpoznatije kao autorke popularne stranice "Mamin blog". Godinama je sa svojim pratiocima delila iskustva iz porodičnog života i majčinstva. Bila je dobitnica nagrade Ponos Hrvatske za aktivno volontiranje na Banovini nakon zemljotresa, ali isto tako je učestvovala i u raznim drugim humanitarnim akcijama. Kristina je bila majka šestoro dece, a šesto dete je rodila u aprilu ove godine.

Na Fejsbuku je otvoreno govorila o traumatičnom iskustvu koje je doživela tokom porođaja. Otkrila je da je nakon spinalne anestezije iznenada ostala bez vazduha, te da u jednom trenutku nije mogla da udahne niti da govori.

U galeriji pogledajte fotografije Kristine Kovačević Hitrec:

1/5 Vidi galeriju Kristina Kovačević Hitrec, autorka "Maminog bloga" Foto: Printscreen/ Instagram/ mamin_blog_kristina, Facebook/KristinaKovacevic

"Nisam znala da ovo može da se desi... i zato ovo pišem. Nakon spinalne anestezije odjednom sam ostala bez vazduha. Ne 'teško disanje', ne panika... nego bukvalno nisam mogla da udahnem ni milimetar vazduha. Sve mi je utrnulo. Nisam mogla da govorim. Samo sam mahala rukama pokušavajući nekome da dam do znanja šta se događa", ispričala je Kristina i dodala da je u tom trenutku bila potpuno svesna da ne može da diše.

"Svesna da vreme ide. Stavili su mi masku, govorili da dišem... ali ja nisam mogla. Nije bilo vazduha. Čula sam anesteziološkinju kako zove pomoć. U tim sekundama... kroz glavu mi je prošlo sve. Pomislila sam: 'Nema više pomoći. Predugo sam bez kiseonika.' U isto vreme beba u stomaku... i strah za nju. I onda nešto što nikada neću zaboraviti - u deliću sekunde sam se pomirila s tim da odlazim. I ono što me najviše šokiralo... nije bila panika u tom poslednjem trenuzku. Bila je misao: 'Dobro... odlazim... ali barem ne boli, a šta će biti s bebom i ostalom decom' i tu sam se ugasila. U stvarnosti, to su bile sekunde. Ali u glavi... ceo jedan život. U tom trenutku su me uspavali i intubirali. To znači da su mi stavili cev za disanje i preuzeli disanje umesto mene. Zahvaljujući brzoj reakciji tima sve se završilo dobro", istakla je.

Ispričala je kako je odlučila da podeli svoje iskustvo s drugim ženama zato što nije imala pojma da to može da se dogodi.

"U retkim slučajevima spinalna anestezija može da 'otići previsoko' i zahvati nerve koji kontrolišu disanje. Tada može da se dogodi upravo ovo da ne možeš da udahneš. To je strašno iskustvo. Neću da lažem, jedan od najgorih osećaja koji postoji. Ali, postoji rešenje. Lekari znaju što rade. Reaguju brzo. I mogu da te spasu kao što su mene. Ako se ikada nađeš u toj situaciji: koliko god je teško... pokušaj da znaš da nisi sama i da postoji izlaz", napisala je.

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