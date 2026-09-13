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Sataraš je jedno od onih jela za koje vam zapravo i ne treba recept. Malo luka, dobre paprike, zreo paradajz i šerpa koja lagano krčka na šporetu. Sve deluje jednostavno dok ne podignete poklopac i shvatite da umesto gustog sataraša imate povrće koje pliva u sopstvenom soku.

To se naročito dešava sada, kada je paradajz toliko zreo i sočan da pusti neverovatnu količinu vode.

I tu mnogi naprave prvu grešku, nastave da kuvaju sataraš unedogled, čekajući da sva ta tečnost ispari. Povrće se za to vreme raskuva, paprika izgubi teksturu, a od onog lepog domaćeg sataraša ostane gotovo kaša.

Postoji mnogo jednostavniji način.

Prvo sklonite poklopac

Ako želite gust sataraš, čim dodate paradajz zaboravite na poklopac.

Dok je šerpa poklopljena, para nema gde da ode. Podigne se, kondenzuje na poklopcu i ponovo završi u jelu. Zato pustite sataraš da lagano krčka otklopljen i samo ga povremeno promešajte.

Videćete kako se pred očima menja, tečnosti je sve manje, a paradajz počinje lepo da obavija papriku i luk.

Ali ako je paradajz baš pustio mnogo soka, postoji još jedan stari kuhinjski trik.

Foto: youtube/Kuhinja za 10

Jedna kašičica je sasvim dovoljna

Uzmite ravnu kašičicu brašna i razmutite je u nekoliko kašika hladne vode.

Dobro promešajte da nema ni najmanje grudvice, pa tu smesu sipajte u sataraš pred sam kraj kuvanja.

Nemojte praviti prečicu i ubacivati brašno direktno u šerpu. U dodiru sa vrelim jelom odmah može da se zgrudva, a onda ćete umesto ručka juriti bele grudvice po šerpi.

Kada dodate razmućeno brašno, kuvajte još nekoliko minuta na tihoj vatri. Sos će početi da se povezuje i postaje gušći, a neće biti potrebno da sataraš držite na šporetu još pola sata.

Sastojci 500 g crnog luka

1 kg paprika

1 kg zrelog paradajza

oko 100 ml ulja

so po ukusu

1 kašičica šećera, samo ako je paradajz kiseliji

1 ravna kašičica brašna Priprema:

Crni luk sitno iseckajte i stavite na zagrejano ulje. Ne žurite sa paprikom, pustite prvo luk da lepo omekša i postane staklast.

Zatim ubacite paprike isečene na trake i dinstajte ih dok malo ne splasnu.

Sataraš Foto: Shutterstock

Tek tada dodajte oljušten i iseckan zreo paradajz. Posolite i od ovog trenutka kuvajte bez poklopca.

Povremeno promešajte, ali nemojte stalno da vrtite varjačom jer ćete samo dodatno usitniti povrće.

Probajte pred kraj. Ako je paradajz izrazito kiseo, možete dodati kašičicu šećera.

Kada je povrće gotovo, a u šerpi je ostalo više tečnosti nego što želite, razmutite ravnu kašičicu brašna sa nekoliko kašika hladne vode i polako umešajte.

Ostavite još nekoliko minuta na laganoj vatri i sklonite sa šporeta.

I još nešto, nemojte odmah da ga servirate. Dajte mu pet do deset minuta da odstoji. Tada se sos još malo poveže, a ukusi se smire i sjedine.

Najvažnije je, naravno, kakvo povrće stavite u šerpu. Birajte mesnat, potpuno zreo paradajz i čvrste, mirisne paprike. I nikako nemojte dolivati vodu. Verujte paradajzu, pustiće je više nego dovoljno.

Na kraju treba da dobijete upravo ono zbog čega volimo dobar domaći sataraš: mekanu papriku i luk obavijene gustim, mirisnim paradajzom, a ne baricu vode na dnu tanjira.

(Kurir.rs/Najžena)

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