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Boni Blu postala je majka. Dvadesetsedmogodišnja Britanka, čije je pravo ime Tia Bilindžer, objavila je da je rodila prvo dete i poručila da je beba zdrava, ali je istovremeno odlučila da najvažnije detalje zadrži daleko od javnosti. Nije otkrila ni ime ni pol deteta, a bez odgovora je ostalo i pitanje koje njenu trudnoću prati od samog početka – ko je otac bebe?

Međutim, da bi se razumelo zbog čega je i vest o rođenju deteta izazvala toliko sumnji, potrebno je vratiti se nekoliko meseci unazad. Zapravo, cela priča počinje još ranije, jednim poduhvatom koji je Boni pretvorio u jednu od najpoznatijih i najkontroverznijih kreatorki sadržaja za odrasle na internetu.

Pogledajte u galeriji fotografije koje je objavila:

1/5 Vidi galeriju Porodila se Boni Blu Foto: Printscreen/ Instagram/ onlybonnieblue

Tvrdila da je za 12 sati bila sa 1.057 muškaraca

Početkom 2025. godine Boni je dospela na naslovnice širom sveta nakon što je tvrdila da je tokom 12 sati imala odnose sa 1.057 muškaraca. Upravo je taj poduhvat postao prelomna tačka njene javne karijere, doneo joj ogromnu popularnost, ali i talas kritika koji ju je pratio mesecima.

Čak je i britanski Kanal 4 kasnije snimio dokumentarac o njenom usponu, navodeći da je njen rekordni pokušaj proizveo milione reakcija na društvenim mrežama, tabloidne naslovnice, pretnje, ali i ogromnu zaradu i životni stil koji je do tada teško mogao da se poveže sa devojkom koja je svojevremeno radila sasvim obične poslove.

Za Boni, međutim, ni taj poduhvat nije predstavljao granicu.

Boni Blu je trudna nekoliko nedelja nakon odnosa sa 400 muškaraca Foto: printscreen/@Bonnie Blue/YouTube

Početkom 2026. osmislila je novi događaj, ovog puta sa veoma konkretnom idejom – želela je da zatrudni.

U februaru je organizovala događaj koji je nazvala „breeding mission“, odnosno svojevrsnom „misijom za začeće“, tokom koje je, prema njenim tvrdnjama, imala nezaštićene odnose sa oko 400 muškaraca.

Cela stvar nije bila predstavljena samo kao još jedan njen pokušaj obaranja rekorda. Boni je javno govorila da je cilj trudnoća, a učesnicima su uzimani uzorci DNK i kontakt-podaci kako bi, ukoliko zaista zatrudni, kasnije moglo da se utvrdi očinstvo. Jedan od učesnika kasnije je za „Us Weekly“ rekao da je na događaju bilo između 400 i 500 ljudi, dok je sama Boni tvrdila da je prikupila DNK upravo zato što je bila svesna problema koji bi mogao da nastane ukoliko test na trudnoću bude pozitivan.

Nedugo zatim saopštila je da je trudna.

Foto: Printscreen/ Instagram/ onlybonnieblue

Objavila je snimke testa na trudnoću i pregleda, a internet je praktično istog trenutka počeo da računa koliko potencijalnih očeva postoji.

Ipak, publika je imala još jedan problem – Boni Blu odavno je izgradila karijeru na provokacijama, pa je malo ko bio spreman da joj poveruje bez zadrške.

Trudnički stomak izazvao sumnju, a onda je priznala prevaru

Tokom boravka u Meksiku počele su da kruže fotografije na kojima su pratioci tvrdili da njen stomak izgleda kao silikonska proteza. Pojavili su se snimci, usporeni kadrovi i čitave internet-analize kojima se dokazivalo da trudnoća nije stvarna.

Boni je u početku odbacivala takve tvrdnje.

Foto: bonnie_blue_xox/instagram

A onda je 31. marta uradila ono što je samo dodatno zakomplikovalo sve što je usledilo. Pokazala je lažni silikonski stomak i objavila da je trudnoća bila „rage bait“, odnosno namerna provokacija napravljena kako bi izazvala bes i ogromnu količinu reakcija.

Tvrdila je da je zahvaljujući toj priči prikupila više od 100 miliona pregleda i zaradila oko milion funti, mada te brojke nisu nezavisno potvrđene.

Mnogima se tada činilo da je priča završena – Boni nije trudna, internet je naseo, a ona je ponovo zaradila na pažnji koju je izazvala. Samo što nije bilo tako jednostavno.

Nekoliko nedelja kasnije poručila: Ipak sam trudna

Boni Blu sa lažnim trudničkim stomakom Foto: TikTok

U maju je usledio obrt koji je čak i za njene standarde bio prilično neverovatan.

Boni se ponovo pojavila sa vidljivim trudničkim stomakom i saopštila da je trudnoća zapravo stvarna. Na pitanje zbog čega joj ljudi više ne veruju praktično je poručila da sama nije kriva što je publika posle prethodne prevare ostala zbunjena.

Tvrdila je da joj je termin porođaja u novembru 2026. godine i govorila da već zna pol deteta, ali da ga neće odmah otkriti. Ljudi koji su bili na njenom kasnijem proslavljanju dolaska bebe takođe su javno tvrdili da su videli njen pravi trudnički stomak i da je trudnoća stvarna.

Ni proslava za bebu nije mogla da prođe normalno

Ako je neko očekivao da će trudnoća bar privremeno ublažiti njen način privlačenja pažnje, Boni je vrlo brzo pokazala suprotno.

U junu je organizovala proslavu povodom dolaska bebe i unapred najavljivala da će njen „baby shower“ biti sve samo ne tradicionalan. Umesto nekoliko prijateljica, poklona i torte, fotografisala se okružena muškarcima sa plavim fantomkama, a događaj je pretvorila u sadržaj za odrasle.

Posebno je promovisala ono što je nazvala „golden baby shower“, igrajući se izrazom „golden shower“, a kasnije su objavljeni i snimci kojima je potvrđeno da je događaj zaista bio organizovan u provokativnom stilu koji je najavljivala.

Boni je tokom trudnoće otvoreno tvrdila da ne namerava da promeni svoju profesionalnu personu samo zato što će postati majka. Istovremeno je, međutim, insistirala da će između javnog posla i deteta postaviti jasnu granicu i govorila da ne želi da dete bude deo seksualizovanog sadržaja.

Ko je otac deteta?

To pitanje prati njenu trudnoću od samog početka, a odgovor javnost još nije dobila.

Boni je govorila da je otac jedan od muškaraca koji su učestvovali u februarskom događaju, ali nikada nije objavila njegovo ime niti rezultate testa očinstva. Nekoliko učesnika javno je govorilo o mogućnosti da su upravo oni otac, ali nijedno očinstvo nije potvrđeno.

Ona je tokom trudnoće tvrdila da joj činjenica da identitet oca možda neće odmah biti poznat ne predstavlja prepreku za odgajanje deteta, ističući da finansijski može sama da mu obezbedi život kakav želi.

A onda je krajem avgusta objavila da se porodila

Boni je 29. avgusta objavila snimak kojim je pokazala delove trudnoće i boravka u bolnici, a na kraju se pojavila sa bebom čije je lice sakrila.

– I onda nas je bilo 1.058 – napisala je uz objavu, očigledno aludirajući na svoj čuveni poduhvat sa 1.057 muškaraca.

Otkrila je i da se porodila carskim rezom i da je beba, prema njenim rečima, „super zdrava“. Snimala se iz privatnog dela bolnice Sent Meri u Londonu, poznatog i po tome što je tamo princeza od Velsa rodila svoje troje dece.

Međutim, pojavila se još jedna nedoumica.

U maju je govorila da joj je termin u novembru, dok je rođenje deteta objavila krajem avgusta. Da je prvobitno navedeni termin bio tačan, radilo bi se o znatno ranijem porođaju, ali ona nije javno govorila o prevremenom rođenju niti objasnila zbog čega je do tog vremenskog neslaganja došlo. Upravo zbog njene istorije sa lažnim stomakom, taj detalj ponovo je pokrenuo sumnje dela publike, iako je njen predstavnik potvrdio da se nakon porođaja oseća dobro.

Majčinstvo ne znači i kraj Boni Blu

Ime deteta još nije saopštila, pol nije zvanično potvrdila, a identitet oca ostao je tajna. Plavo srce koje je stavila uz objavu navelo je deo pratilaca da pretpostavi da je rodila dečaka, ali to za sada nije potvrđeno.

Jedino što je Boni prilično jasno stavila do znanja jeste da ne planira da rođenjem deteta zauvek napusti posao koji ju je proslavio.

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