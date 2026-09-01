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Nakon iznenadne smrti poznate hrvatske influenserke i autorke "Maminog bloga", Kristine Kovačević Hitrec, u javnosti se oglasio njen suprug Tihomir Hitrec. Njegovo hitno obraćanje usledilo je zbog glasina i dezinformacija koje su počele da kruže internetom neposredno nakon tragedije.

Tihomir je oštro reagovao na navode o prikupljanju finansijske pomoći i apelovao na javnost da ne naseda na potencijalne zloupotrebe.

Pogledajte u galeriji fotografije Kristine Kovačević Hitrec:

1/5 Vidi galeriju Kristina Kovačević Hitrec, autorka "Maminog bloga" Foto: Printscreen/ Instagram/ mamin_blog_kristina, Facebook/KristinaKovacevic

"Krenule su svakakve loše informacije, od skupljanja novca na tuđe račune. Ja kao Kristinin suprug NISAM dao svoj broj računa, niti njen broj računa da se skuplja novac!! Počelo se govoriti kako će se ljudi pobrinuti za decu, deca imaju roditelja ja ću se pobrinuti za njih i držati ih na okupu da budemo i dalje porodica," poručio je Hitrec.

Apel za zaštitu šestoro dece

Kao otac šestoro dece koje ima sa preminulom suprugom, Tihomir je skrenuo pažnju na važnost očuvanja privatnosti porodice u najtežim trenucima.

"Molim u ovakvim teškim trenucima saosećanje, da svi savesno radimo da se deca zaštite od zlih ljudi i komentara s drustvenih mreza. S postovanjem, Tihomir Hitrec," naglasio je on.

Kristina je u javnosti bila prepoznatljiva ne samo po porodičnom sadržaju koji je delila na mrežama već i po izuzetnom humanitarnom angažmanu, zbog kog joj je uručeno i prestižno priznanje "Ponos Hrvatske".

Kristina Kovačević Hitrec Foto: Printscreen/ Instagram/ mamin_blog_kristina

Odlazak istaknute humanitarke

Vesti o njenom preranom odlasku prve je objavio njen bliski prijatelj Marin Vlahović, podelivši detalje o njenom uticaju i radu.

"Juče se dogodila tragedija. Napustila nas je Kristina Kovačević Hitrec, poznata kao „Mamin blog“, majka šestoro dece, dobitnica nagrade Ponos Hrvatske, žena koja je učestvovala u brojnim humanitarnim akcijama, sarađivala s raznim medijima i novinarima, pa i otkrivala pojedine afere," napisao je Vlahović na svojim profilima.

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