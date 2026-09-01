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Teško je zamisliti jesen i pripremu zimnice bez mirisa pečenih paprika i velikog lonca u kojem se satima krčka domaći ajvar. Ovaj tradicionalni specijalitet danas se gotovo podrazumevano vezuje za crvenu papriku, uz dodatak patlidžana u pojedinim receptima, ali nekada nije izgledao baš onako kako ga danas poznajemo.

Dokaz za to mogao bi da bude i navodni recept iz ratnog kuvara iz 1915. godine, koji je poslednjih godina privukao veliku pažnju na internetu. Ono što je mnoge iznenadilo jeste činjenica da u njemu nema ni traga od crvene paprike.

tegla ajvara
Foto: Milan Adzic / Alamy / Profimedia

Kako se pravio ajvar 1915. godine?

Prema receptu koji datira iz 1915. godine, tadašnja priprema ajvara prilično se razlikovala od one koju danas poznajemo.Umesto crvenih paprika, glavnu ulogu imao je patlidžan.

Tri veća patlidžana najpre su se pekla na žeravici, a potom su im se dodavale zelene paprike babure, beli i crni luk, sirće i ulje. Sve zajedno zatim se dobro gnječilo u drvenoj stupi, dok se ne dobije ujednačena smesa spremna za posluživanje.

Za razliku od današnjeg ajvara, koji se pravilnom pripremom i čuvanjem može sačuvati mesecima, ova verzija nije bila namenjena dugoj zimnici. Mogla je da stoji tek nekoliko dana, pod uslovom da se čuva na hladnom mestu.

Recept bez crvene paprike pokrenuo raspravu

tegla originalnog srpskog ajvara
Foto: stivog / Alamy / Profimedia

Upravo je odsustvo crvene paprike najviše iznenadilo ljubitelje ovog specijaliteta. Danas se pod ajvarom gotovo bez izuzetka podrazumeva namaz od pečenih crvenih paprika, sa patlidžanom ili bez njega, pa je recept iz 1915. godine otvorio pitanje da li se takvo jelo uopšte može nazvati ajvarom.

Dok jedni smatraju da je reč o jednoj od starih verzija ovog balkanskog specijaliteta, drugi tvrde da bez karakterističnog ukusa pečene crvene paprike nema ni pravog ajvara.

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