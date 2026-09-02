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Kako se bliži jesen, polako počinje priprema zimnice, a pored dobrih, proverenih recepata za džem, ajvar, peglane paprike i kisele krastaviće, iskusne domaćice imaju i čitav niz malih trikova za duži rok trajanja zimskih đakonija.

Znamo da tegle moraju da budu sterilisane, kao i da Rusi imaju interesantan metod za duže trajanje zimnice, ali verovatno je najjednostavnija "caka" okretanje tek napunjenih tegli naopako.

Tegle okrenute naopačke čuvaju zimnicu od propadanja

Kad vrelu zimnicu sipate u čiste i zagrejane tegle, odmah ih dobro zatvorite i okrenite poklopcem nadole i tako ostavite da se potpuno ohlade.

Sterilizacija Foto: Shutterstock

Na ovaj način toplota sadržaja dodatno zagreva unutrašnju stranu poklopca, dok se prilikom hlađenja stvara vakuum. Poklopac se tada čvršće "zalepi" za teglu, što znači da će ona biti bolje zatvorena, odnosno da je manja mogućnost da vazduh prodre unutra.

Ovaj trik je posebno praktičan jer ne zahteva nikakav dodatni pribor: dovoljno je da tegle nakon punjenja pažljivo okrenete i ostavite da se ohlade!

Nakon što se zimnica ohladi, vratite tegle u uspravan položaj i proverite poklopce. Ukoliko je poklopac uvučen i ne pomera se kada ga pritisnete, tegla je "zaptivena".

Kada napunite tegle okrenite ih naopako Foto: Profimedia

Sprečava ulazak vazduha, ali ne štiti zimnicu zauvek

Ipak, imajte na umu da stvaranje vakuuma samo po sebi nije garancija da će hrana u tegli biti bezbedna ili da će trajati duže. Za neke vrste zimnice je potrebno dodatna termička obrada, pa ovu metodu posmatrajte kao tradicionalnu caku , a ne kao zamenu za pravilno konzerviranje.

Ako je tegla dobro zatvorena, pravilno pripremljena i čuva se na hladnom, tamnom i suvom mestu, ovaj mali trik može da bude koristan.

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