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Popularna ruska blogerka i nekadašnja rijaliti zvezda Irina Pinčuk ponovo je izgovorila sudbonosno "da" i udala se za Salambeka Martazanova, tačno godinu dana nakon burnog rastanka od prethodnog supruga Araja Čobanjana. Umesto tradicionalnog odlaska kod matičara, novopečeni par opredelio se za tajni islamski verski obred.

Sumnje pratilaca na društvenim mrežama potvrdila je sama Irina, nakon što je primetila da je Salambek u svojim objavama oslovljava kao suprugu. Ona je objasnila da su obavili nikah u krugu najbižih, daleko od očiju javnosti i medija.

Pogledajte u galeriji fotografije Irine Pinčuk:

1/5 Vidi galeriju Irina Pinčuk Foto: Printscreen/Instagram/pichuk_official

Skupoceni darovi

Shodno islamskoj tradiciji, mladoženja je u obavezi da mladi preda svadbeni dar poznat kao mahr. Iako je Irina skromno poželela tek običan buket, Salambek joj je priredio iznenađenje u vidu ogromnog cvetnog aranžmana koji su morala da nose dvojica muškaraca.

Pored grandioznog cveća, suprug je nastavio da je obasipa pažnjom i dragocenostima, pa se blogerka uskoro pohvalila novim dijamantskim kompletom minđuša i narukvice. Salambek je takođe u potpunosti prihvatio i njene sinove iz prvog braka, četvorogodišnjeg Davida i dvogodišnjeg Alana, koje neprestano raduje novim igračkama.

Promena u ponašanju

Susret u jednom moskovskom lokalu pre godinu dana bio je presudan za ovaj par, a ljubav se rodila na prvi pogled. Poučena lošim iskustvom iz prošlosti, Irina je tražila stabilnog muškarca spremnog na ozbiljnu vezu, pa su ubrzo počeli da žive zajedno. Istakla je da se uz novog partnera transformisala i da je od "bodljikavog ježa" postala "nežna mačka". Posebno naglašava da joj prija njegova muževnost i zaštitnički stav, izgrađen kroz dugogodišnje bavljenje borilačkim veštinama.

Krah prethodnog braka

Podsećanja radi, njen šestogodišnji brak sa Arajom Čobanjanom okončan je u jesen 2025. godine zbog njegove preljube. Najveće razočaranje za Irinu bila je činjenica da ju je bivši suprug varao u trenucima dok je ona ležala u bolnici pod terapijom održavajući trudnoću, zbog čega preko toga nije mogla da pređe.

U međuvremenu su strasti utihnule, a Salambek je lično stupio u kontakt sa Arajom i uspostavio korektan odnos, uvažavajući njegovu ulogu u odgajanju dečaka. Inače, Irina Pinčuk važi za jednu od najuticajnijih rijaliti ličnosti u Rusiji sa burnom prošlošću, čiji profil na društvenim mrežama prati preko 5 miliona ljudi.

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