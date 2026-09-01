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Ljiljana je otišla u Crnu Goru sa prijateljicom, u želji da se odmori od svakodnevnog stresa i problema koji su se mesecima gomilali. Nije ni slutila da će joj upravo taj odmor doneti jedan od najvećih šokova u životu. Njen muž Marko rekao joj je da zbog posla mora da bude u Nemačkoj. Ljiljana mu je verovala i nije očekivala da će ga sresti hiljadama kilometara dalje. Prvih nekoliko dana odmora prošlo je mirno. Šetale su, razgovarale, uživale u moru i pokušavale da na kratko zaborave na svakodnevne obaveze.

Neočekivan susret u Kotoru

A onda je usledio susret koji je sve promenio. Tokom obilaska Kotora, Ljiljana je na jednom trgu ugledala muškarca kog bi prepoznala među stotinama ljudi. Bio je to njen muž. Stajao je ispred kafića, a pored njega je bila mlada devojka. Razgovarali su, smejali se, a u jednom trenutku Marko ju je zagrlio i stavio joj ruku na rame.

Foto: Shutterstock

Ljiljani je kroz glavu prošla samo jedna pomisao: "Prevario me je."

Posebno ju je pogodilo to što joj je rekao da se nalazi u Nemačkoj. Nije mogla da razume zašto bi joj muž lagao o tome gde je, a onda još i vreme provodio sa drugom ženom. Umesto da mu odmah priđe, vratila se u hotel sa prijateljicom. Bila je potpuno slomljena i nije znala šta da radi.

Suočavanje sa istinom

Cele noći nije mogla da prestane da razmišlja o prizoru koji je videla. Pitala se koliko dugo traje njihova priča, ko je ta devojka i zašto joj je Marko sve prećutao. Sledećeg jutra skupila je hrabrost i pozvala ga. Pitala ga je direktno gde se nalazi.

Marko je najpre pokušao da izbegne odgovor, ali kada mu je rekla da ga je videla u Kotoru, više nije imao razloga da krije istinu. A ono što joj je tada rekao bilo je potpuno drugačije od onoga što je očekivala. Devojka koju je videla nije bila njegova ljubavnica. Bila je njegova ćerka.

Tajna iz prošlosti

Marko joj je objasnio da ga je nekoliko meseci ranije kontaktirala mlada žena koja mu je rekla da je on njen biološki otac. Njena majka, kako mu je ispričala, nikada mu nije rekla da je trudna. Tek pred smrt otkrila je ćerki njegovo ime i prezime. Za Marka je sve to bio veliki šok. Prvi put je saznao da ima ćerku, a potom je odlučio da je upozna.

Ispovest žene kojoj je muž prećutao vanbračnu ćerku Foto: Shutterstock

Zato je otišao u Crnu Goru. Problem je bio u tome što Ljiljani ništa od toga nije rekao. Objašnjavao joj je da nije želeo da je dodatno opterećuje, kao i da je želeo da prvo bude siguran u celu priču. Dogovorili su se čak i da urade DNK test kako bi potvrdili srodstvo. Za Ljiljanu je, međutim, ostao jedan veliki problem. Čak i ako je sve što joj je muž rekao bilo istina, nije mogla da shvati zašto joj ništa nije rekao.

"Želim da mu verujem, ali me boli što je izabrao da ćuti", priznala je prijateljici.

Susret koji je u prvi mah izgledao kao dokaz prevare tako je dobio potpuno neočekivan epilog. Umesto ljubavnice, Ljiljana je u Crnoj Gori upoznala ženu za koju je njen muž tek nedavno saznao da mu je ćerka. Ipak, za njihov brak ostalo je pitanje poverenja, jer ponekad nije najteže ono što saznamo, već način na koji smo do istine došli.

(Kurir.rs/BlicŽena)

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