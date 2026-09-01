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Prvib dan škole jedan je od onih trenutaka koji se pamte celog života. Novi ranac, prva školska klupa, učiteljica, novi drugari i malo treme, sve je danas posebno za naše prvake.

Za roditelje je ovo dan pun ponosa i emocija jer gledaju kako njihovo dete pravi jedan od prvih velikih koraka ka samostalnosti. Zato se prvacima danas ne žele samo dobre ocene već i mnogo drugarstva, smeha, radoznalosti i lepih uspomena.

U nastavku donosimo najlepše čestitke koje đacima prvacima mogu poslati mama i tata, bake i deke, rodbina, ali i svi koji žele da im požele srećan početak školovanja.

Čestitke koje šalju mama i tata

- Srećan prvi dan škole, naše malo-veliko dete! Želimo ti da voliš školu, stekneš divne drugare i sa osmehom učiš sve ono što te tek čeka. Ponosni smo na tebe i uvek ćemo biti uz tebe!

- Danas praviš svoj prvi veliki školski korak. Želimo ti mnogo osmeha, lepih ocena, dobrih drugara i dana koje ćeš pamtiti po lepom. Srećan polazak u školu, ljubavi naša!

Prvi dan škole Foto: New Africa/Shutterstock

- Srećan prvi dan škole, srećo naša! Ne plaši se novih stvari, pitaj, istražuj i uči svojim tempom. Mi ćemo biti tu za svaki domaći zadatak, svaki uspeh i svaki zagrljaj. Volimo te najviše!

Čestitke koje šalju bake, deke i rodbina

- Našem najdražem prvaku želimo mnogo sreće, lepih ocena, smeha i novih drugara. Baka i deka će uvek biti tu da navijaju za tebe i budu ponosni na svaki tvoj uspeh!

- Srećan polazak u školu, drago naše dete! Neka ti školski dani budu ispunjeni druženjem, radošću i lepim uspomenama. Želimo ti da uvek budeš nasmejan i veruješ u sebe!

- Srećan prvi školski dan! Želimo ti da zavoliš svoju školu, upoznaš divne drugare i da svaki dan naučiš nešto novo. Uživaj u svom detinjstvu!

Prvi dan škole Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Čestitke koje mogu poslati svi

- Srećan prvi dan škole, dragi prvaci! Neka vam škola donese mnogo osmeha, novih drugara i lepih uspomena.

- Srećan polazak u školu! Želimo vam hrabre prve korake, dobre drugare i mnogo razloga za osmeh.

- Ranac na leđa, osmeh na lice i pravac škola! Srećan prvi dan, mali-veliki đaci!

- Srećno, prvaci! Neka vam svaka nova lekcija donese nešto zanimljivo, a svaki školski dan bar jedan lep trenutak.

(Kurir.rs/Srećne.rs)

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