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Danas gotovo za svaku površinu u kući postoji posebno sredstvo. Jedno je namenjeno drvetu, drugo mermeru, treće nerđajućem čeliku, a zatim slede posebni sprejevi za rernu, kupatilo, staklo, tepihe i još mnogo toga. Nekada se, međutim, dom održavao sa mnogo manje proizvoda, a domaćice su se oslanjale na nekoliko jednostavnih sastojaka i trikova koji su se prenosili iz generacije u generaciju.

To, naravno, ne znači da bi trebalo da se odreknemo savremenih uređaja i sredstava koja nam olakšavaju svakodnevicu. Ipak, pojedine stare metode i danas mogu biti korisne, naročito kada želimo da izbegnemo nepotrebno gomilanje preparata. Neki od tih trikova su jednostavni, jeftini i sasvim dovoljni za svakodnevno održavanje doma.

Foto: Uladzislau Salikau / Panthermedia / Profimedia

Drveni ugalj može da pomogne kod neprijatnih mirisa

Kada se u ormaru, fioci ili podrumu pojavi težak i ustajao miris, prva reakcija najčešće je osveživač vazduha ili mirisna kesica. Problem je u tome što takvi proizvodi uglavnom samo prekriju miris, dok uzrok ostaje isti. Upravo zato se nekada koristio drveni ugalj, koji zahvaljujući svojoj poroznoj strukturi može da upije deo jedinjenja odgovornih za neprijatne mirise.

Stari drveni ormar Foto: Zoonar/Baloncici, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Dovoljno je staviti nekoliko komada u manje otvorene posude i rasporediti ih po prostoru koji želite da osvežite. Ako je reč o ormaru ili fiokama, korisno je povremeno ostaviti vrata otvorena kako bi vazduh mogao da cirkuliše. Ipak, ako miris potiče od vlage ili buđi, najpre treba rešiti sam uzrok problema, jer nijedan trik neće dugoročno pomoći ako se vlaga i dalje zadržava.

Mermer ne traži jaka sredstva, već pažljiv pristup

Prirodni kamen često deluje čvrsto i otporno, ali je u praksi mnogo osetljiviji nego što izgleda. Mermer i slične površine mogu loše da reaguju na jaka i kisela sredstva, koja mogu da promene izgled kamena ili oštete njegov završni sloj. Zbog toga je za svakodnevno čišćenje često sasvim dovoljna mlaka voda sa malom količinom blagog deterdženta za sudove.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Mnogo je važnije izbegavati agresivne preparate nego tražiti što jače sredstvo za čišćenje. Kod skupih i osetljivih površina uvek je dobro proveriti preporuku proizvođača ili majstora koji ih je postavljao. Na taj način ćete izbeći situaciju da uklonite jednu mrlju, a zauzvrat napravite trajno oštećenje.

Nerđajući čelik može da zablista i bez posebnih maramica

Otisci prstiju na frižideru, aspiratoru ili rerni od nerđajućeg čelika umeju da budu posebno uočljivi, naročito kada ostatak kuhinje izgleda besprekorno. Nakon osnovnog čišćenja, površina se može prebrisati mekanom krpom od mikrofibera na koju je naneta sasvim mala količina mineralnog ulja bezbednog za kontakt sa hranom.

Kako pravilno obrisati prašinu sa televizora Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Važno je da se čelik briše u smeru njegove teksture i da se sa uljem ne pretera. Vrlo tanak sloj može da ublaži tragove i vrati površini sjaj, dok će prevelika količina ostaviti masne mrlje i dodatno privlačiti prašinu. Kod ovog trika upravo je umerenost najvažnija.

Drveni podovi ne vole previše vode

Parket i druge drvene površine ne traže obilno pranje, već redovno i pažljivo održavanje. Prašina, sitna prljavština i pesak vremenom mogu da izgrebu zaštitni sloj poda, pa je mnogo korisnije redovno ih uklanjati nego pod često natapati vodom. Kada je potrebno mokro čišćenje, najbolje je koristiti dobro oceđenu krpu ili mop i sredstvo koje odgovara konkretnoj vrsti poda.

Foto: Nikolaenko Viacheslav / Alamy / Profimedia

Sirće se često pominje kao univerzalno sredstvo za čišćenje, ali sa drvetom treba biti oprezan. Njegova kiselost može da ošteti određene završne premaze, zbog čega ga mnogi proizvođači parketa ne preporučuju. Zato je kod drvenih podova najbolje držati se blagih sredstava i što manje vlage.

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