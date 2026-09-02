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Zgužvane palačinkeizgledaju kao da ih je neko zaboravio u tiganju, pa ih na brzinu spasao. Poslednjih meseci ta nova verzija klasičnih palačinki kruži društvenim mrežama, a njihov nepravilan, naboran izgled nije rezultat nespretnosti, već posebne tehnike kuvanja.

Reč je o tankim i mekanim palačinkama koje se dok se peku špatulom guraju ka centru tiganja. Tako umesto pravilnog kruga nastaju karakteristični nabori, a ivice mogu dobiti blago hrskavu, zlatno-smeđu teksturu.

Ovaj način pripreme bio je posebno poznat u Kafeu Maton, restoranu u Hadsonu, Njujork, gde su ove palačinke postale jedan od prepoznatljivih elemenata menija.

Kako se prave zgužvane palačinke u domaćoj kuhinji

Smesa se ne razlikuje mnogo od one za obične tanke palačinke. Verzija koja se proširila mrežama traži obično brašno, sveži sir, jaja, vodu, ulje, šećer, ekstrakt vanile i prstohvat soli.

Sve se može izblendirati dok se ne dobije potpuno glatka smesa. Zatim sipate deo smese na zagrejan i blago podmazan tiganj i brzo je rasporedite po površini.

Ključni trenutak dolazi dok je vrh palačinke još blago vlažan. Tada ivice nežno gurate ka centru špatulom, palačinka se presavije i dobija onaj prepoznatljiv talasast oblik.

Palačinke Foto: Profimedia

Peče se još minut ili dva, dok dno ne porumeni i dok se palačinka lako ne odvaja od tiganja. Onda je okrenete i kratko ispečete sa druge strane. Ako pokušate prerano, smesa se razlije i nabori se izgube. Ako sačekate predugo, testo se stegne i puca umesto da se skuplja. Zato prva palačinka najčešće služi samo da vam pokaže tempo vašeg tiganja.

Palačinke koje su proslavile jedan njujorški restoran

Kafe „Mutton“ otvoren je u Hadsonu, Njujork, a vodi ga kuvar Šajna Lou-Banajan. Restoran je privukao pažnju američkih gastronomskih medija, a upravo su palačinke postale njegov adut, i to zbog načina na koji se pripremaju.

Na tanjir stižu sa puterom i javorovim sirupom. Testo je tanko, sredina meka, a rubovi hrskavi.

Zašto naborane palačinke izgledaju kao greška, a nisu

Izgled je i pokrenuo celu priču na mrežama, gde su dobile nadimak „zgužvane palačinke“. Deluju kao da su namerno nespretno napravljene, ali njihov nepravilan oblik dolazi iz tehnike kuvanja.

Poseban tiganj vam ne treba, ni bilo kakva komplikovana oprema. Sve se svodi na to da pogodite trenutak kada je vrh još dovoljno mekan da se ivice pomere ka centru, a da se palačinka pritom ne pocepa.

(Kurir.rs/lepotesrbije)

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