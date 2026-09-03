Grkinje imaju caku kako da im riba ne upije mnogo ulja

Slušaj vest

Ako korica omekša dok tanjir sa ribom stigne do stola, problem nije u ribi, već u smesi u koju ste je uvaljali. Dobra smesa za prženje ribe ne podrazumeva samo brašno i so, a upravo je to jedna od najčešćih grešaka koje pravimo u kuhinji.

Prava hrskavost dobija se pažljivo odabranom kombinacijom sastojaka koji zajedno stvaraju tanku, zlatnu i čvrstu koricu. Upravo ta razlika odlučuje da li će riba nestati sa tanjira za nekoliko minuta ili će korica brzo omekšati i ostati neprivlačna.

Zašto obično brašno ne daje dovoljno hrskavu koricu

Korišćenje samo brašna jedan je od najčešćih načina pripreme pržene ribe. Iako će se korica formirati, vrlo brzo može da omekša čim ribu izvadite iz tiganja i stavite na tanjir.

Veliku ulogu ima i vlaga. Ako ribu prethodno ne osušite papirnim ubrusom, smesa se neće dobro zalepiti za površinu. Umesto ravnomerne i hrskave korice, dobićete sloj koji lako spada tokom prženja.

Tajna dobrog krckanja je u kombinaciji nekoliko sastojaka koji svaki imaju svoju ulogu. Kada se pravilno spoje, rezultat je korica koja ostaje zlatna i hrskava mnogo duže.

Prženje ribe Foto: Catalin Petolea / Alamy / Profimedia

Najbolja smesa za prženje ribe

Ovakva smesa može se koristiti za različite vrste ribe, bilo da pripremate šarana, soma, oslića ili papalinu. Nije potrebno praviti posebnu mešavinu za rečnu, a drugu za morsku ribu. Uz pravilnu pripremu ribe i odgovarajuću temperaturu ulja, ista kombinacija može dati odlične rezultate kod gotovo svake vrste.

Sastojci za hrskavu smesu

- 3 kašike kukuruznog brašna

- 3 kašike pšeničnog brašna

- 1 kašičica soli

- 1 kašičica aleve paprike

- Pola kašičice belog luka u prahu

- Pola kašičice crnog bibera

- Pola kašičice sode bikarbone

Soda bikarbona je mali trik koji mnogi preskaču, a upravo ona može napraviti veliku razliku. Tokom prženja stvara sitne mehuriće u smesi, zahvaljujući čemu korica postaje lagana, vazdušasta i posebno hrskava, dok riba iznutra ostaje mekana i sočna.

Kukuruzno brašno dodatno doprinosi zlatnoj boji i karakterističnom krckanju. Za razliku od same pšenične smese, daje korici čvršću strukturu koja može ostati hrskava i nakon što riba kratko odstoji na tanjiru.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kako da se rešite ulja nakon prženja