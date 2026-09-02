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Buket svežeg cveća može za nekoliko trenutaka da promeni izgled čitave prostorije, ali njegova lepota često ne traje koliko bismo želeli. Ruže spuste glave, latice počnu da opadaju, a voda u vazi se zamuti već posle nekoliko dana.

Na internetu se mogu pronaći brojni saveti za produžavanje svežine rezanog cveća. U vodu se dodaju aspirin, šećer, gazirani sokovi i različita kupovna sredstva, ali iskusna cvećarka Marija tvrdi da je najvažniji korak mnogo jednostavniji – stabljike ne bi trebalo seći ravno.

Stabljiku secite pod uglom od 45 stepeni

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Marija, koja godinama radi sa cvećem i poseduje dve cvećare, savetuje da se stabljike pre stavljanja buketa u vazu skrate pod uglom od približno 45 stepeni.

Kosi rez povećava površinu kroz koju biljka može da upija vodu. Istovremeno sprečava da čitava odsečena strana stabljike nalegne na dno vaze, što može da oteža dotok vode do cveta.

Za skraćivanje bi trebalo koristiti čist i dovoljno oštar nož ili makaze. Tup alat može da zgnječi stabljiku i tako joj dodatno oteža upijanje vode.

Ovaj postupak poželjno je ponoviti prilikom menjanja vode. Nije potrebno odsecati veliki deo – dovoljno je ukloniti kraći deo stabljike kako bi cvet ponovo mogao lakše da uzima vodu.

Uklonite listove koji bi završili u vodi

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Pre nego što cveće stavite u vazu, pogledajte koji će delovi stabljike biti potopljeni. Sve listove koji se nalaze ispod nivoa vode trebalo bi ukloniti.

To je posebno važno kod ruža i drugih vrsta koje imaju dosta lišća duž stabljike. Potopljeni listovi vremenom počinju da se raspadaju, što pogoduje razvoju bakterija i ubrzava propadanje čitavog buketa.

Listove iznad vode možete ostaviti, jer buketu daju punoću i prirodniji izgled. Potrebno je ukloniti samo one koji bi bili uronjeni.

Čista voda je važnija od kućnih eksperimenata

Ni pravilno odsečene stabljike neće mnogo pomoći ako cveće danima stoji u istoj vodi. Zbog toga vodu treba redovno menjati, a vazu isprati pre nego što se buket ponovo vrati u nju.

Ustajala i zamućena voda pogodna je za razmnožavanje bakterija koje mogu da začepe stabljike i spreče cveće da dobije potrebnu količinu vode. Prilikom svake zamene poželjno je ukloniti uvele listove i latice, oprati vazu i napraviti nov kosi rez na stabljikama.

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Komercijalna sredstva za očuvanje svežine mogu biti korisna ako se upotrebljavaju prema uputstvu. Ipak, pojedini preparati nisu pogodni za domaćinstva u kojima se nalaze mala deca ili kućni ljubimci. Zbog toga ih treba držati van njihovog domašaja, dok je sadržaj kesice potrebno dodavati isključivo u preporučenoj količini.

Nekoliko minuta nege za nekoliko dana lepote

Nijedan trik ne može zauvek da sačuva rezano cveće, ali pravilna nega može da uspori njegovo propadanje. Koso skraćivanje stabljika, uklanjanje potopljenih listova i redovno menjanje vode ne zahtevaju mnogo vremena, a buketu mogu da obezbede još nekoliko lepih dana.

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