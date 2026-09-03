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Hortenzije su među najomiljenijim ukrasnim žbunovima u baštama zahvaljujući raskošnim cvetovima, ali prve pokazuju posledice dugotrajnih vrućina i suše. Kada listovi počnu da venu, gube čvrstinu i postaju suvi, mnogi pomisle da je biljka nepovratno propala. Stručnjaci naglašavaju da je reč o problemu koji se lako rešava ako se reaguje na vreme.

Baštovan i kreator sadržaja Ish objašnjava da rešenje ne zahteva posebne preparate, već pravilno nadoknađivanje vlage.

Ako listovi žute i biljka deluje klonulo, izbegavajte sipanje vode po lišću i cvetovima. Vodu sipajte direktno u zemljište oko osnove biljke kako bi stigla do korena.

Hortenzije posebno lako venu na direktnom suncu, gde listovi pored gubitka vlage mogu zadobiti i trajna oštećenja od sunčevih zraka.

Test grebanja: Da li je biljka još uvek živa?

Pre nego što odustanete od biljke, uradite brzu proveru stabljike: Lagano zagrebite tanki sloj kore pri dnu stabljike. Ako je tkivo ispod kore zeleno, biljka je živa i uz pravilno zalivanje će se oporaviti. Ako je tkivo smeđe, oštećenje je preveliko i biljci nema spasa.

Kada i čime prihranjivati hortenzije

Prihrana ima smisla tek kada se biljka oporavi od šoka izazvanog sušom:

- Obilno zalivajte biljku oko nedelju dana ili duže.

- Tek kada primetite nove pupoljke i znake oporavka, dodajte univerzalno đubrivo ili đubrivo sa sporim otpuštanjem (poput koštanog ili krvnog brašna).

- Neki oštećeni listovi će vremenom otpasti, ali će ih ubrzo zameniti novi, zdravi izdanci.

Hortenzije Foto: Profimedia

Dodatak za zemljište koji čuva vlagu

Ako je zemljište peskovito ili slabije zadržava vodu, stručnjak za pejzažnu arhitekturu Barbara Fer savetuje dodavanje kompostiranog lišća. Kompost od lišća poboljšava drenažu, a istovremeno zadržava neophodnu vlagu i hranljive materije.

Dugoročna prevencija tokom jeseni i zime

Kako biste sprečili ponovno sušenje u narednoj sezoni:

- Održavajte vlažnost tokom zime: Iako biljka zimi miruje, njen koren i dalje zahteva umerenu vlagu kako bi sledećeg leta bio otporniji na visoke temperature.

- Presadite biljku u hlad: Ako primetite da hortenzija trpi previše direktnog sunca, hortikulturista Bruk Edmunds savetuje da je tokom perioda mirovanja presadite na senovitije mesto u bašti.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

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