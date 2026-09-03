"Ja sam baštovan i ovo su trikovi kako da vaše hortenzije opet bujaju i cvetaju": Test grebanja će vam otkriti šta tačno treba da radite
Hortenzije su među najomiljenijim ukrasnim žbunovima u baštama zahvaljujući raskošnim cvetovima, ali prve pokazuju posledice dugotrajnih vrućina i suše. Kada listovi počnu da venu, gube čvrstinu i postaju suvi, mnogi pomisle da je biljka nepovratno propala. Stručnjaci naglašavaju da je reč o problemu koji se lako rešava ako se reaguje na vreme.
Baštovan i kreator sadržaja Ish objašnjava da rešenje ne zahteva posebne preparate, već pravilno nadoknađivanje vlage.
Ako listovi žute i biljka deluje klonulo, izbegavajte sipanje vode po lišću i cvetovima. Vodu sipajte direktno u zemljište oko osnove biljke kako bi stigla do korena.
Hortenzije posebno lako venu na direktnom suncu, gde listovi pored gubitka vlage mogu zadobiti i trajna oštećenja od sunčevih zraka.
Test grebanja: Da li je biljka još uvek živa?
Pre nego što odustanete od biljke, uradite brzu proveru stabljike: Lagano zagrebite tanki sloj kore pri dnu stabljike. Ako je tkivo ispod kore zeleno, biljka je živa i uz pravilno zalivanje će se oporaviti. Ako je tkivo smeđe, oštećenje je preveliko i biljci nema spasa.
Kada i čime prihranjivati hortenzije
Prihrana ima smisla tek kada se biljka oporavi od šoka izazvanog sušom:
- Obilno zalivajte biljku oko nedelju dana ili duže.
- Tek kada primetite nove pupoljke i znake oporavka, dodajte univerzalno đubrivo ili đubrivo sa sporim otpuštanjem (poput koštanog ili krvnog brašna).
- Neki oštećeni listovi će vremenom otpasti, ali će ih ubrzo zameniti novi, zdravi izdanci.
Dodatak za zemljište koji čuva vlagu
Ako je zemljište peskovito ili slabije zadržava vodu, stručnjak za pejzažnu arhitekturu Barbara Fer savetuje dodavanje kompostiranog lišća. Kompost od lišća poboljšava drenažu, a istovremeno zadržava neophodnu vlagu i hranljive materije.
Dugoročna prevencija tokom jeseni i zime
Kako biste sprečili ponovno sušenje u narednoj sezoni:
- Održavajte vlažnost tokom zime: Iako biljka zimi miruje, njen koren i dalje zahteva umerenu vlagu kako bi sledećeg leta bio otporniji na visoke temperature.
- Presadite biljku u hlad: Ako primetite da hortenzija trpi previše direktnog sunca, hortikulturista Bruk Edmunds savetuje da je tokom perioda mirovanja presadite na senovitije mesto u bašti.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)
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