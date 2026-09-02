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Žene se često nadaju da će se njihovi muškarci vremenom promeniti: da će postati ozbiljniji i odgovorniji, da će ih više ceniti, doživljavati kao sebi ravne, i tako dalje. Međutim, iskustvo pokazuje da su fundamentalne osobine - karakter i obrasci ponašanja koji se ispoljavaju odmah na početku veze - ipak najprecizniji pokazatelji zajedničke budućnosti. To tvrdi i čuveni Mihail Labkovski, jedan od najcenjenijih psihologa našeg doba.

Ako vas je nešto iritiralo već tokom prvog sastanka, budite sigurni da to neće biti "jednom i više nikad", poručuje Mihail Labkovski. Neki muškarci će, doduše, napredovati i preuzeti odgovornost, pokušati da poprave mane, ali to je retkost. Jer, napominje ugledni psiholog, postoje i oni koji "ostaju večiti paćenici i krive svet za sve svoje probleme". Sa takvima je žena osuđena ne samo na finansijsku nestabilnost, već i na stalni nedostatak poštovanja, topline i samopouzdanja.

Svi imamo probleme i prolazimo kroz teškoće, ali zrela osoba traži rešenja umesto da ostane zaglavljena u ulozi žrtve. Čovek koji se večito žali, a ništa ne čini da promeni situaciju, u psihološkom smislu je nezreo. Zašto? Zato što koristi patnju kao izgovor za nedostatak akcije.

Sa takvim partnerom žena nesvesno preuzima ulogu spasitelja i "večne majke": ona je ta koja leči, sažaljeva i nosi teret njegove apatije, a umesto uzajamne podrške, veza se pretvara u jednostrano spasavanje, objašnjava Labkovski.

Mihailo Labkovski Foto: Printscreen/ yutube/ RTVI Новости

Čuli ste mnogo puta muškarce koji tvrde da su "uvereni da su žene materijalisti", da "one žele samo novac" i sigurnost na tom polju, ali te izjave zapravo služe kao izgovor za sopstvenu nesigurnost i nezainteresovanost za ulaganje u vezu. Iza negativne generalizacije krije se strah od iskorišćavanja, koji paradoksalno odbija čak i žene spremne da ravnopravno grade zajedničku budućnost.

Zrela žena traži karakter, pouzdanost i poštovanje od jače polovine, ne samo novac. Muškarac koji partnerku doživljava kao neprijatelja unapred sebi oduzima šansu za zdrav odnos pun poverenja, podrške i razumevanja, kaže čuveni psiholog, koji je svojevremeno pripadnicama lepšeg pola objasnio i šta treba da učine kako bi ih muž držao kao malo vode na dlanu i ispunjavao im sve želje.

Postoje i oni koji su ubeđeni da im svet nešto duguje, da je dovoljno to što postoje. Umesto da razvijaju veštine i vredno rade na sebi, žive u iščekivanju nekog čuda: dobitka na lutriji, neočekivanog nasledstva ili "briljantnog" poduhvata. Međutim, stvarnost je drugačija – ništa ne pada s neba. Takav čovek ne stvara, već samo troši. Njegov život je priča o neostvarenom potencijalu i stalnoj potrazi za lakim putevima koji gotovo uvek vode u ćorsokake.

Partneri Foto: Shutterstock

I nezahvalnost je jasan znak emocionalne nezrelosti, tvrdi Mihail Labkovski. Muškarac koji ne ceni pomoć roditelja, podršku prijatelja ili brigu partnerke na kraju postaje tiranin, obezvređujući sve oko sebe. Žena je primorana da mu se pravda i da stalno dokazuje svoju vrednost, gubeći osećaj sopstvene.

"Zahvalnost nije samo ljubaznost; ona je pokazatelj sposobnosti da se ceni doprinos drugih, i da se uzvrati. Ukoliko ne postoji, odnos je na klimavim nogama."

Glavna zamka je želja žene da "popravi" i "spasi" takvog muškarca. Pozitivan rezultat moguć je samo kada osoba prepozna problem i spremna je da se promeni, prvenstveno zbog sebe, a onda i zbog ljudi kojima je stalo do nje. Žena svesna sebe i svojih vrednosti treba da gradi vezu ne sa nekim koga treba "popraviti", već sa muškarcem koji je sposoban da bude odgovoran partner.

(Kurir.rs/Žena)

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