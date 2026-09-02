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Mabel Frijas je godinama slušala da je vreme za majčinstvo prošlo. Nije imala dete, odavno je ušla u menopauzu, a već je zakoračila i u sedmu deceniju života. Za okolinu je priča bila završena, ali za nju nije.

U 62. godini Mabel je prvi put postala majka. Sina Davida, kojeg je čekala praktično čitavog života, rodila je 12. avgusta u bolnici San Felipe u argentinskom gradu San Nikolas de los Arojos.

Dečak je na svet došao planiranim carskim rezom i bio je težak 2.750 grama. Prve sate proveo je na odeljenju neonatologije, dok se Mabel oporavljala od operacije. Nekoliko dana kasnije oboje su bili dovoljno dobro da napuste bolnicu i zajedno odu kući.

Za Mabel je tada konačno počeo život koji je dugo zamišljala.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa bebom:

1/6 Vidi galeriju Mabel Frijas sa sinom Davidom nakon što je postala majka u 62. godini Foto: youtube/eltrece

„Oduvek sam želela da budem majka“

Želja da dobije dete nije se pojavila u poznim godinama. Pratila ju je još od mladosti, ali se prilika da postane majka nije pružala. Iako je biološki sat odavno prestao da radi u njenu korist, nije bila spremna da se pomiri sa tim da dete nikada neće imati.

Prvi ozbiljan korak napravila je u oktobru prethodne godine, kada je pomoć potražila kod lekara Matijasa Kolabijankija u Rosariju.

Pošto je već prošla kroz menopauzu, prirodna trudnoća više nije bila moguća. Lekari su zato primenili vantelesnu oplodnju sa doniranom jajnom ćelijom. Pregledi su pokazali da je njena materica u dobrom stanju, a ceo postupak, prema njenim rečima, trajao je oko dva meseca.

Ubrzo je stigla vest kojoj se nadala godinama – bila je trudna.

– Oduvek sam želela da budem majka. Još kao veoma mlada osećala sam da ću to postati. Ništa nisam želela više od toga – ispričala je nakon rođenja sina.

Porodica mislila da je žrtva prevare

Foto: youtube/eltrece

Mabelina trudnoća nije izazvala samo radost. Kada je ljudima saopštila da očekuje dete, mnogi su mislili da se šali, da je nešto pogrešno razumela ili da su je prevarili u klinici za vantelesnu oplodnju.

Neki su je pitali zbog čega nije usvojila dete, dok drugi jednostavno nisu verovali da žena sa 62 godine zaista može da bude trudna. Sumnjala je čak i njena porodica.

Situaciju nije olakšalo ni to što joj se stomak gotovo nije primećivao do šestog meseca. Umesto da se neprestano pravda i objašnjava svoju odluku, Mabel je veći deo postupka sačuvala za sebe.

Nije želela tuđu saglasnost. Bila je sigurna u svoju odluku i nije dozvolila da je komentari okoline udalje od cilja kojem je težila decenijama.

Trudnoća iznenadila i lekare

Zbog njenih godina trudnoća je od početka pažljivo praćena. Akušerka Romina Rufini ispričala je da se Mabel pridržavala svih saveta, redovno dolazila na preglede i pokazala veliku disciplinu.

Uprkos rizicima koji prate trudnoću u poznijem životnom dobu, devet meseci prošlo je bez većih komplikacija. Porođaj je bio unapred planiran, a David je rođen zdrav.

Foto: youtube/eltrece

– Savršeno sam dobro. Predivan je, rodio se zdrav – rekla je Mabel posle porođaja.

Za nju činjenica da je prošla kroz menopauzu nije bila kraj priče, već prepreka za koju je želela da proveri postoji li medicinsko rešenje. Savremena reproduktivna medicina omogućila joj je trudnoću koja prirodnim putem više ne bi bila moguća.

Njen slučaj nije uobičajen i takva trudnoća zahteva detaljnu procenu zdravstvenog stanja i stalan nadzor lekara. Ipak, Mabelina priča ostala je upamćena po nečemu drugom – po ženi koja nije dozvolila da joj tuđe mišljenje odredi trenutak u kojem mora da odustane od najveće želje.

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